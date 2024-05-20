Йога со щенками – модное веяние, достаточно популярное в мире, которое дошло и до Риги. На первый взгляд – сплошной позитив: делать асаны в окружении милых щеночков. Однако в Италии, например, такую практику запретили, считая, что это не гуманно по отношению к животным. TVNET+ разобрался в вопросе, пообщавшись с кинологами и представителями Продовольственно-ветеринарной службы.

Главная идея такой практики – это совместить полезное с приятным. Щенкам необходима социализация – им нужно научиться общаться с людьми, другими животными, адаптироваться к жизни в обществе. Для людей же это возможность получить положительные эмоции и снять стресс: у любого нормального человека щенки вызывают улыбку и умиление.

В Риге совместить занятия хатха-йогой с релаксацией в окружении забавных песиков предлагает, например, FELLINE STUDIO на ул. Стругу. Если погуглить, то можно найти также Puppy Yoga на ул. Лудзас.

Подарочные сертификаты от FELLINE STUDIO активно продаются на профильных сайтах, и их охотно приобретают, чтобы порадовать близких и друзей. Час занятий в окружении щенков стоит 35 евро.