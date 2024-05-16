Подходит к концу очередной четверг. В пятницу ожидается настоящее лето, в розыск объявлена бывшая директор Рижского 1-го медицинского колледжа Бунга, а Андрей Расторгуев рассказал о переписывании истории. Об этих и других главных новостях 16 мая - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 16 мая ⟩ К чему приводит езда без OCTA, розыск экс-директора медколледжа и риски Ноцобдъединения
Новости Латвии:
Рижский городской суд остановил делопроизводство по уголовному делу, по которому в злоупотреблении служебными полномочиями обвиняется бывший директор Рижского 1-го медицинского колледжа Инесе Бунга, и объявил ее в розыск, сообщает агентство LETA.
За езду без полиса ОСТА, или виньетки, грозит денежный штраф. Но насколько честно применять за такое нарушение бесчисленное количество штрафов, в результате чего сумма может вырасти даже до нескольких тысяч евро? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.
Воскресным утром, обещавшим многим прекрасный отдых на море, в Вентспилсе в мусорном контейнере на парковке, откуда ведет тропинка к пляжу, было обнаружено тело новорожденного, возможно, недоношенного ребенка. Прошло два месяца со дня страшной находки на свалке в Гробине, когда работники, сортировавшие мусор, заметили на конвейере мертвую новорожденную девочку. Какие факторы повлияли на эти две трагедии?
Национальное объединение рискует на год лишиться государственного финансирования и быть обязанным вернуть 210 000 евро, которые оно потратило на предвыборную агитацию, сообщает журнал Ir.
8 мая этого года полиция получила информацию об ограблении сотрудницы салона красоты в центре Риги, где клиентка, будучи недовольной результатом полученной процедуры, захотела вернуть деньги. Получив отказ, клиентка 2003 года рождения решила свести счеты другим способом - она пришла в салон вместе с сожителем - мужчиной 2000 года рождения. Применив насилие и пригрозив электрошокером, у сотрудницы салона было похищено 350 евро.
За рубежом:
Министерство внутренних дел России объявило в розыск депутата Сейма Яниса Витенбергса (НО), бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, а также ряда других действующих и бывших чиновников из стран Балтии и Польши.
Жительница столицы возмущена тем, что на Таллиннском автобусном вокзале отправления объявляют на русском языке, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В студии RUS TVNET побывал биатлонист Андрей Расторгуев, который в минувшем сезоне добился лучшего результата в истории латвийского биатлона - завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место.
Российский журналист Илья Азар заявил, что "не видит в Латвии интеллигентной русской прослойки". Журналист Николай Овчинников, также переехавший из России в Ригу, в программе "Кто вам платит?" заочно поспорил со своим коллегой.
2011 год. Ноябрь. Открываю глаза, чувствую, как ноет все тело, до боли знакомое чувство. Понимаю, что снова проснулась уставшей, глаза слипаются. Люблю сон - это единственное состояние, когда я никак не могу себе навредить. Я продолжаю лежать в кровати и смотреть в потолок, солнце уже встало, но в комнате темно. В этой комнате всегда темно. Не хочу начинать этот день, ведь я знаю, как он закончится.
Пройдите простой тест и проверьте свое знание латышского! На этот раз выясняем, знаете ли вы написание молочных продуктов.
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