Главное за 16 мая К чему приводит езда без OCTA, розыск экс-директора медколледжа и риски Ноцобдъединения

За рубежом:

Министерство внутренних дел России объявило в розыск депутата Сейма Яниса Витенбергса (НО), бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, а также ряда других действующих и бывших чиновников из стран Балтии и Польши.

Жительница столицы возмущена тем, что на Таллиннском автобусном вокзале отправления объявляют на русском языке, сообщает Rus.Postimees.

Интересное чтиво:

В студии RUS TVNET побывал биатлонист Андрей Расторгуев, который в минувшем сезоне добился лучшего результата в истории латвийского биатлона - завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место.

Российский журналист Илья Азар заявил, что "не видит в Латвии интеллигентной русской прослойки". Журналист Николай Овчинников, также переехавший из России в Ригу, в программе "Кто вам платит?" заочно поспорил со своим коллегой.

2011 год. Ноябрь. Открываю глаза, чувствую, как ноет все тело, до боли знакомое чувство. Понимаю, что снова проснулась уставшей, глаза слипаются. Люблю сон - это единственное состояние, когда я никак не могу себе навредить. Я продолжаю лежать в кровати и смотреть в потолок, солнце уже встало, но в комнате темно. В этой комнате всегда темно. Не хочу начинать этот день, ведь я знаю, как он закончится.

Пройдите простой тест и проверьте свое знание латышского! На этот раз выясняем, знаете ли вы написание молочных продуктов.

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