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Видео Звезду тенниса РФ могут не допустить до Олимпиады из-за поздравления с 9 мая

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Карен Хачанов
Карен Хачанов Фото: AFP/SCANPIX

Российскую звезду тенниса Карена Хачанова могут не допустить к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Причиной стала сториз нынешней третьей ракетки России в соцсетях, где 9 мая он выложил изображение с георгиевской лентой. За этим тут же последовало несколько постов в комментариях с призывами не допускать его к участию в международных соревнованиях, сообщает газета "Спорт-Экспресс".

В его публикации также изображена красная звезда с серпом и молотом, один из символов коммунизма.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", авторы комментариев обращают внимание на то, что георгиевские ленточки входят в число символов, которые нейтральным российским спортсменам, желающим участвовать в Олимпийских играх, не разрешается демонстрировать.

Хачанов на данный момент занимает 18-ю позицию в рейтинге ATP. На данный момент он третий лучший теннисист в России.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявляет, что нейтральные спортсмены из России и Беларуси, желающие участвовать в Олимпийских играх, не должны демонстрировать военную символику и выражать поддержку российской агрессии.

Комментаторы публикации теннисиста призывают не допускать его к участию в Олимпийских играх в Париже, в соревнованиях, проводимых ATP или Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Международной федерацией тенниса.

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