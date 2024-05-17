Трансляция 3000 женщин! На Кипсале проходит 7-й форум вдохновения Līdere

17 мая в выставочном зале на Кипсале в седьмой раз проходит форум, посвященный каждой активной, открытой, ориентированной на рост и развитие женщине. С каждым годом форум LĪDERE становится масштабнее и полон сюрпризов. В этом году в нем примут участие 3000 посетителей, которые в течение дня смогут насладиться фантастической атмосферой форума, сюрпризами и лекциями 14 вдохновляющих спикеров.