Трансляция 3000 женщин! На Кипсале проходит 7-й форум вдохновения Līdere

В пятницу, 17 мая, в Риге в выставочном центре "Кипсала" состоится самое ожидаемое событие для женщин - форум Līdere. За ходом мероприятия можно наблюдать на RUS TVNET!
17 мая в выставочном зале на Кипсале в седьмой раз проходит форум, посвященный каждой активной, открытой, ориентированной на рост и развитие женщине. С каждым годом форум LĪDERE становится масштабнее и полон сюрпризов. В этом году в нем примут участие 3000 посетителей, которые в течение дня смогут насладиться фантастической атмосферой форума, сюрпризами и лекциями 14 вдохновляющих спикеров.
Прямая трансляция:
Программа
8:30 - Идеальный завтрак с шампанским и теплый прием на форуме
9:30 - "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ - ДОСТИГАЙ БОЛЬШЕГО!"
- Байба Браже - "Женщина в безопасности - в безопасности все общество. О НАТО и всех нас"
- Айвита Путниня - "Женщины с Венеры?"
- Илзе Кюзуле-Скрастиня - "Тень или ветер?"
- Лайла Станциофф - " Удивительные повороты жизни приводят вас к самому себе!"
- Карлис Даневич - "Женщины - лидеры в моей жизни"
11:40 - легкий обед для хорошего настроения и энергии
12:50 - "ОТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"
- Марта Мария Спроге - "Мой женский путь"
- Юрис Жагарс - "Трудности мужчины расшифровать женщину"
- Ирина Сенникова - "Равноправное партнерство и смена ролей"
- Дина Цепле - "Кому принадлежит твоя сексуальность?"
- Иварс Юшкевицс - "Настоящий мужчина?!"
14:40 - закуски, кофе, перерыв
15:50 - "ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ – МЕЧТАЙТЕ СМЕЛЕЕ"
- Уна Улме - "Вкус жизни"
- Кристине Гарклава - "Солидарность"
- Астрид Тиране - "Правда жизни"
- Лектор-сюрприз
18:00 - закрытие форума. Беседы, напитки и новые знакомства. Бокал шампанского, закуски, прекрасная музыка и идеальная компания.
Галерея: Форум LĪDERE-2024
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