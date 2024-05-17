Видео Сборная Германии разгромила Казахстан на ЧМ по хоккею

Великобритания - Дания

В Праге сборная Дании переиграла Великобританию со счётом 4:3. Это уже четвертое поражение сборной Великобритании.

У Дании 6 очков, и она занимает 5-е место в турнирной таблице. Великобритания располагается на последней 8-й позиции.

В следующем матче сборная Великобритании 18 мая сыграет с командой Чехии, а Дания в тот же день встретится со сборной Швейцарии.

Германия - Казахстан

Сборная Германии разгромила команду Казахстана со счётом 8:2.

У победители шайбы забросили Максимилиан Шубер, Паркер Туоми, Джон-Джейсон Петерка, Лукас Кельбле, Фредерик Тиффельс, Максимилиан Кастнер, также дубль на счету Лукаса Райхеля.

За сборную Казахстана отличились Роман Старченко и Артём Королёв.

После этой победы у Германии стало 9 очков и она поднялась на второе место в турнирной таблице группы В. У Казахстана осталось 3 очка и команда находится на седьмой строчке.

18 мая сборная Германии сыграет против Польши, а Казахстан днём позже будет противостоять команде США.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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