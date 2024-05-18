Сборная Чехии первой вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ по хоккею

Чехия - Австрия

Сборная Чехии одержала уверенную победу над Австрией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею - 4:0.

Ондржей Каше в концовке первого периода реализовал буллит, затем Доминик Кубалик и Якуб Флек отличились в большинстве, а окончательный результат установил Давид Томашек.

Таким образом, сборная Чехии набрала 12 очков в пяти играх и вышла на первое место в группе А. Сборная Австрии по-прежнему имеет в активе 4 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Победа над Австрией гарантировала чехам попадание в топ‑четверку группы "А", команда сыграет в четвертьфинале турнира.

18 мая сборная Чехии сыграет против Великобритании, а Австрия днём позже будет противостоять Норвегии.

Польша - США

Сборная США уверенно обыграла команду Польши в пятом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею - 4:1.

В составе американской команды дубль оформил Коул Кофилд, по разу отличись Майкл Кесселринг и Брэди Ткачук. У поляков единственная шайба в активе Гжегожа Пасюта.

Сборная США набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе "В". Польша с 1 баллом занимает последнее место.

В следующем матче сборная Польши 18 мая сыграет с командой Германии, а сборная США днём позже встретится с командой Казахстана.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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