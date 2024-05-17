Партия "Согласие" все делала правильно, участвуя в праздновании 9 мая у монумента в Пардаугаве, заявил в интервью агентству LETA депутат Европейского парламента, лидер списка "Согласия" на предстоящих выборах Нил Ушаков.
"Мне не стыдно ни за одно 9 мая, проведенное у памятника в Пардаугаве, мы все делали правильно, и именно так мы укрепляли латвийское общество, несмотря на то, что всегда будут люди с разными взглядами", - сказал Ушаков.
Он отметил, что празднование 9 мая для партии всегда было мероприятием семейного формата. Ушаков не согласился с тем, что он несет ответственность за то, как некоторые русскоязычные латвийцы отмечают 9 мая. Он также считает, что не стоит особо акцентировать внимание на зафиксированных в этот день нарушениях, так как их бывало не так много - гораздо меньше, чем на других массовых мероприятиях.
Ушаков считает, что празднование 9 мая в Риге удавалось организовать так, чтобы избежать атмосферы милитаризма и империализма. "То, как праздновали 9 мая в Пардаугаве, было примером для многих стран - и для России, и для других государств. У нас не было ничего, связанного с милитаризмом, империализмом. Это было мероприятие, связанное с радостью людей по поводу окончания войны", - сказал Ушаков.
По его мнению, было сделано абсолютно все, чтобы одновременно отпраздновать в Риге и День Европы, и разгром нацизма. "Так же дело обстоит и в некоторых других европейских странах. Мы все делали правильно", - убежден лидер "Согласия".
Ушаков согласен с тем, что вторжение России в Украину в 2022 году многое изменило, но ответственность за это нельзя возлагать на тех, кто 9 мая отмечает разгром нацизма.
По его мнению, тот факт, что даже после начала войны и демонтажа памятника в Пардаугаве люди не меняют свои привычки отмечать 9 мая и, несмотря на штрафы, используют запрещенную символику, говорит лишь о том, что в обществе есть люди с разными взглядами. "У нас достаточно отмечаемых дат, когда люди тоже ведут себя не в соответствии с принятыми нормами или требованиями. Упрекать нас только потому, что 9 мая составляются какие-то протоколы, учитывая общую геополитическую ситуацию и напряженность... Я не думаю, что все так драматично. Ни в одном обществе Европы нет людей с абсолютно одинаковыми взглядами", - подчеркнул Ушаков.
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