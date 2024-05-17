Ушаков: мне не стыдно ни за одно 9 мая

По его мнению, тот факт, что даже после начала войны и демонтажа памятника в Пардаугаве люди не меняют свои привычки отмечать 9 мая и, несмотря на штрафы, используют запрещенную символику, говорит лишь о том, что в обществе есть люди с разными взглядами. "У нас достаточно отмечаемых дат, когда люди тоже ведут себя не в соответствии с принятыми нормами или требованиями. Упрекать нас только потому, что 9 мая составляются какие-то протоколы, учитывая общую геополитическую ситуацию и напряженность... Я не думаю, что все так драматично. Ни в одном обществе Европы нет людей с абсолютно одинаковыми взглядами", - подчеркнул Ушаков.