Группа компаний Gren планирует инвестировать в Латвию 200 млн евро до 2029 года

Планируется, что объемы регенерации станции составят 150-200 тыс. тонн в год, что обеспечит энергией около 40 000 домашних хозяйств.

Мощность производства теплоэнергии на станции составит от 50 до 70 мегаватт, электроэнергии - от 15 до 20 мегаватт. В качестве источника энергии будут использоваться сортированные и неперерабатываемые отходы из Латвии.

Объясняя выбор Ацоне для строительства регенерационной станции, Ванагс отметил, что здесь уже есть соответствующая инфраструктура. Разработка проекта началась в этом году, а в ближайшее время планируется начать процесс оценки воздействия на окружающую среду, после чего состоится общественное обсуждение. Ввод станции в эксплуатацию запланирован в 2029 году.

Как рассказал Ванагс, станция будет спроектирована так, чтобы не производить никаких запахов за своими пределами. Благодаря системе очистки дымовых газов, образующихся в процессе производства, выбросы будут значительно снижены даже по сравнению с действующими нормами.

Также станция будет оснащена системой непрерывного мониторинга выбросов, что обеспечит постоянный контроль и прозрачность показателей для общества и контролирующих органов.