Группа компаний Gren планирует инвестировать в Латвию 200 млн евро до 2029 года

Группа энергетических компаний Gren планирует до 2029 года инвестировать в Латвии 200 млн евро, в том числе в создание регенерационной станции в Ацоне, сообщил в пятницу на пресс-конференции руководитель бизнеса группы Gren в Латвии Андрис Ванагс.
Планируется, что объемы регенерации станции составят 150-200 тыс. тонн в год, что обеспечит энергией около 40 000 домашних хозяйств.
Мощность производства теплоэнергии на станции составит от 50 до 70 мегаватт, электроэнергии - от 15 до 20 мегаватт. В качестве источника энергии будут использоваться сортированные и неперерабатываемые отходы из Латвии.
Объясняя выбор Ацоне для строительства регенерационной станции, Ванагс отметил, что здесь уже есть соответствующая инфраструктура. Разработка проекта началась в этом году, а в ближайшее время планируется начать процесс оценки воздействия на окружающую среду, после чего состоится общественное обсуждение. Ввод станции в эксплуатацию запланирован в 2029 году.
Как рассказал Ванагс, станция будет спроектирована так, чтобы не производить никаких запахов за своими пределами. Благодаря системе очистки дымовых газов, образующихся в процессе производства, выбросы будут значительно снижены даже по сравнению с действующими нормами.
Также станция будет оснащена системой непрерывного мониторинга выбросов, что обеспечит постоянный контроль и прозрачность показателей для общества и контролирующих органов.
В качестве преимуществ регенерационной станции Ванагс назвал конкурентоспособные цены на теплоэнергию, новые рабочие места, использование местных ресурсов, что существенно сократит количество отходов на полигонах, строительство новой инфраструктуры и поставки энергии для дальнейшего развития этой индустриальной зоны.
Ванагс подчеркнул, что станция Gren в Ацоне - частный инвестиционный проект, который не требует дополнительного финансирования от государства или самоуправления. Теплоэнергия со станции также будет подаваться в теплосети Риги, так как спрос на тепло на правом берегу столицы достаточно высок.
Руководитель группы Gren в Латвии отметил, что свалки в стране продолжают заполняться, но их емкость ограничена. В настоящее время на полигонах захороняется до 45-50% бытовых отходов, или 300-400 тыс. тонн в год.
"Количество неиспользованной энергии, которая хранится на полигонах в Латвии, эквивалентно одному тераватт-часу, стоимость которого составляет около 20 млн евро", - сказал Ванагс.
Группа Gren разрабатывает энергетические решения для централизованных поставок теплоэнергии, использования возобновляемых энергоресурсов и поставок энергии для индустриальных целей. В настоящее время Gren работает в Латвии, Эстонии, Финляндии, Литве, Швеции и Великобритании.
По данным Firmas.lv, оборот Gren Latvija в 2022 году составил 41,929 млн евро, прибыль - 6,364 млн евро. Финансовые показатели за 2023 год еще не опубликованы. Gren Latvija зарегистрировано в 2014 году, его основной капитал составляет 19,933 млн евро. Предприятие принадлежит нидерландской Gren Holding Company.
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