Фото VUGD проводит день открытых дверей

В этот день маленьких и взрослых посетителей пожарные-спасатели знакомят со своими буднями, показывают пожарное депо и технику VUGD, а также позволяют попробовать и примерить защитный костюм пожарных, дают ответы на интересующие вопросы, напоминают о безопасности и рассказывают о возможностях в будущем стать пожарным.

В день открытых дверей с 9 до 19 часов VUGD приглашает всех желающих прийти в гости к пожарным по всей Латвии. Семьям и индивидуальным посетителям не нужно заранее заявлять о своем посещении.

В образовательные учреждения ранее отправлялась информация о мероприятии и контакты структурных подразделений VUGD, чтобы они могли записаться в гости в подходящее для них место и время.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!