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Видео Опубликовано видео, на котором ВСУ защищают Волчанск

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором запечатлено, как ее бойцы сражаются с российской армией в городе Волчанск к северу от Харькова.

Как уже сообщалось, Генеральный штаб украинской армии, информируя о ходе российского наступления на севере Харьковской области, заявил во вторник, 14 мая, что ситуация вокруг города Волчанск находится под контролем.

При этом Генштаб Украины фактически признает вывод украинских военных из села Лукьянцы. Оно расположено недалеко от Волчанска и от стратегически важного села Липцы - российские войска пытаются начать наступление именно в этом направлении.

По данным украинского проекта DeepState, Лукьянцы находятся под контролем российских войск как минимум с вечера понедельника, 13 мая.

В отчете Генерального штаба Украины говорится, что "в Волчанске продолжается прочесывание городской территории".

В понедельник, 13 мая, в российской армии заявили, что некоторые подразделения российской армии вошли в Волчанск. В Вооруженных силах Украины это опровергли.

Появились сообщения о том, что украинским солдатам удалось отбросить наступавшие российские подразделения от пригородов Волчанска.

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