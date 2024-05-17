Видео Опубликовано видео, на котором ВСУ защищают Волчанск

Как уже сообщалось, Генеральный штаб украинской армии, информируя о ходе российского наступления на севере Харьковской области, заявил во вторник, 14 мая, что ситуация вокруг города Волчанск находится под контролем.

The Ukrainian State Border Guard publishes a video of their men fighting against the Russian Army in the town of Vovchansk north of Kharkiv



It’s the largest town entered by the Russians after crossing the border from Belgorod.



It had 18 000 inhabitants pic.twitter.com/epQorsfj95 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 16, 2024

При этом Генштаб Украины фактически признает вывод украинских военных из села Лукьянцы. Оно расположено недалеко от Волчанска и от стратегически важного села Липцы - российские войска пытаются начать наступление именно в этом направлении.

По данным украинского проекта DeepState, Лукьянцы находятся под контролем российских войск как минимум с вечера понедельника, 13 мая.

В отчете Генерального штаба Украины говорится, что "в Волчанске продолжается прочесывание городской территории".

В понедельник, 13 мая, в российской армии заявили, что некоторые подразделения российской армии вошли в Волчанск. В Вооруженных силах Украины это опровергли.

Появились сообщения о том, что украинским солдатам удалось отбросить наступавшие российские подразделения от пригородов Волчанска.

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