Видео Опубликовано видео, на котором ВСУ защищают Волчанск

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором запечатлено, как ее бойцы сражаются с российской армией в городе Волчанск к северу от Харькова.
Как уже сообщалось, Генеральный штаб украинской армии, информируя о ходе российского наступления на севере Харьковской области, заявил во вторник, 14 мая, что ситуация вокруг города Волчанск находится под контролем.
The Ukrainian State Border Guard publishes a video of their men fighting against the Russian Army in the town of Vovchansk north of Kharkiv— Visegrád 24 (@visegrad24) May 16, 2024
It’s the largest town entered by the Russians after crossing the border from Belgorod.
It had 18 000 inhabitants pic.twitter.com/epQorsfj95
При этом Генштаб Украины фактически признает вывод украинских военных из села Лукьянцы. Оно расположено недалеко от Волчанска и от стратегически важного села Липцы - российские войска пытаются начать наступление именно в этом направлении.
По данным украинского проекта DeepState, Лукьянцы находятся под контролем российских войск как минимум с вечера понедельника, 13 мая.
В отчете Генерального штаба Украины говорится, что "в Волчанске продолжается прочесывание городской территории".
В понедельник, 13 мая, в российской армии заявили, что некоторые подразделения российской армии вошли в Волчанск. В Вооруженных силах Украины это опровергли.
Появились сообщения о том, что украинским солдатам удалось отбросить наступавшие российские подразделения от пригородов Волчанска.
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