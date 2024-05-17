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В пятницу на Рижской объездной дороге столкнулись несколько автомобилей

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На Рижской объездной дороге столкнулись несколько автомобилей
На Рижской объездной дороге столкнулись несколько автомобилей Фото: @LVceli/"X"

В пятницу, 17 мая, на рижской окружной дороге Саласпилс - Бабите возле Кекавы (А4, км 10) произошло столкновение нескольких автомобилей, сообщила Latvijas Valsts ceļi.

Движение было организовано по одной полосе; оно замедлилось и образовалась пробка.

Водителей просят проявлять осторожность и быть внимательными.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 149 ДТП, 24 аварии были с пострадавшими. Среди пострадавших - один пешеход, пять велосипедистов и четыре водителя скутеров. Большинство, или 22 аварии с пострадавшими произошли в Риге.

ДТП с погибшим вчера около полудня произошло в Рижском регионе. Полиция получила вызов на ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, а его водитель погиб. Как сообщалось, погибшим был военнослужащий Национальных вооруженных сил, а ДТП произошло во время учений.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 446 протоколов, в том числе каждый третий - за превышение скорости.

Восемь водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в том числе пятеро находились в состоянии сильного опьянения и понесут уголовную ответственность.

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