Министр: предложения по сбалансированию нагрузки не приведут к снижению зарплат учителей

Предложения Министерства образования и науки (МОН) по сбалансированию нагрузки учителей не приведут к снижению их зарплат, заявила в пятницу, 17 мая, на пресс-конференции министр образования и науки Анда Чакша.
МОН намерено ввести новую методику определения состава нагрузки учителей в астрономических часах, к которым относятся учебные часы или уроки.
Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага ранее выразила обеспокоенность по этому поводу, заявив, что такие меры могут привести к снижению оплаты труда.
По словам Чакши, предложения по сбалансированию нагрузки учителей будут продвигаться вместе с новой моделью финансирования зарплаты, чтобы учителя не получали меньшую оплату за свой труд из-за разной нагрузки. "Модель предусматривает дополнительное финансирование, которое будет направляться в самоуправления, где упорядочена школьная экосистема и точно распределена нагрузка на учителей", - сказала она.
Советник министра Карина Цауните-Орупе также подчеркнула, что изменение методологии не повлияет на оплату труда, поскольку учителя будут получать зарплату в соответствии с астрономическими часами, которые они отработали. Законодательная база уже предусматривает, что нагрузка учителей определяется астрономическими часами - количеством рабочих часов в неделю, которое соответствует установленной месячной ставке заработной платы.
"Если учитель в настоящее время работает 36 часов в неделю, то, даже если методология изменится, учитель, работающий 36 часов в неделю, должен получать соответствующую оплату за эти часы", - сказала она.
По словам Цауните-Оруле, существующая практика определения объема нагрузки учителей в учебных часах с учетом перемен не соответствует использованию термина "учебный час". Учетные данные неадекватно отражают реальный объем преподавательской работы в учебном заведении, нагрузка учителя интерпретируется в неадекватных временных рамках, а урок или занятие с переменой не являются астрономическим часом из-за разной продолжительности уроков и перемен. Например, в специальном образовании продолжительность урока может составлять 30 минут, в то время как в общем образовании - 40-45 минут. Перемены между уроками могут составлять от пяти до 15 минут, а перерыв на обед - от 30 до 60 минут.
В настоящее время общая нагрузка учителей составляет 36 часов, но для 18% учителей она возросла до 40 часов и более. Цауните-Орупе признала, что цель сбалансировать нагрузку пока не полностью достигнута на практике. Хотя доля учебных часов улучшилась, это не помогло сократить количество контактных часов индивидуально для педагога, чтобы не было перегрузки. Результат оказался обратным: увеличилась не только общая нагрузка на преподавателей, но и количество часов в неделю.
В этом году не предвидится никаких изменений в сфере общего начального, общего среднего, профессионального и специального образования, а с 1 сентября 2025 года учителя перейдут на 40 астрономических часов в неделю с соответствующим увеличением самой низкой месячной ставки заработной платы.
LIZDA со своей стороны считает, что новая модель расчета нагрузки МОН не только не улучшит ситуацию, но и ухудшит ее для многих групп педагогов. Как заявили в профсоюзе, в МОН говорят, что новая модель улучшит условия труда учителей, уменьшит перегрузку и организует распределение нагрузки", но точных расчетов и графиков по этим заявлениям министерство не предоставило.
Между тем расчеты LIZDA показывают обратное - новая модель ухудшает нагрузку большинства учителей. Например, учитель общего, профессионального и специального образования, работающий при 40-часовой нагрузке в неделю, может иметь до 26 учебных часов в неделю, а МОН предлагает увеличить "потолок" учебных часов до 30 с 1 сентября 2025 года.
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