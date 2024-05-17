Министр: предложения по сбалансированию нагрузки не приведут к снижению зарплат учителей

По словам Цауните-Оруле, существующая практика определения объема нагрузки учителей в учебных часах с учетом перемен не соответствует использованию термина "учебный час". Учетные данные неадекватно отражают реальный объем преподавательской работы в учебном заведении, нагрузка учителя интерпретируется в неадекватных временных рамках, а урок или занятие с переменой не являются астрономическим часом из-за разной продолжительности уроков и перемен. Например, в специальном образовании продолжительность урока может составлять 30 минут, в то время как в общем образовании - 40-45 минут. Перемены между уроками могут составлять от пяти до 15 минут, а перерыв на обед - от 30 до 60 минут.

В настоящее время общая нагрузка учителей составляет 36 часов, но для 18% учителей она возросла до 40 часов и более. Цауните-Орупе признала, что цель сбалансировать нагрузку пока не полностью достигнута на практике. Хотя доля учебных часов улучшилась, это не помогло сократить количество контактных часов индивидуально для педагога, чтобы не было перегрузки. Результат оказался обратным: увеличилась не только общая нагрузка на преподавателей, но и количество часов в неделю.

В этом году не предвидится никаких изменений в сфере общего начального, общего среднего, профессионального и специального образования, а с 1 сентября 2025 года учителя перейдут на 40 астрономических часов в неделю с соответствующим увеличением самой низкой месячной ставки заработной платы.

LIZDA со своей стороны считает, что новая модель расчета нагрузки МОН не только не улучшит ситуацию, но и ухудшит ее для многих групп педагогов. Как заявили в профсоюзе, в МОН говорят, что новая модель улучшит условия труда учителей, уменьшит перегрузку и организует распределение нагрузки", но точных расчетов и графиков по этим заявлениям министерство не предоставило.

Между тем расчеты LIZDA показывают обратное - новая модель ухудшает нагрузку большинства учителей. Например, учитель общего, профессионального и специального образования, работающий при 40-часовой нагрузке в неделю, может иметь до 26 учебных часов в неделю, а МОН предлагает увеличить "потолок" учебных часов до 30 с 1 сентября 2025 года.

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