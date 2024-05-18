Эстонские компании поставляли стратегическое сырье из украинских шахт в Россию

Стратегически важное сырье шло в Россию от украинской госкомпании даже после начала войны, по крайней мере часть его попадала на крупный завод, находящийся под контролем государственной оружейной компании Ростех. В число посредников также входят эстонские компании, сообщает Rus.Postimees.
В центре скандальной торговой схемы находится украинская государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Украинские СМИ отмечают, что, например, с июля 2022 по 2023 год ОГХК экспортировала 82,2 тыс. тонн оксидов титана, таких как ильменитовый и рутиловый концентрат. Значительная их часть пошла в Россию, например, через компании в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии, основанные гражданами РФ.
Часть концентратов, а именно, оксиды титана попали на крупный российский завод корпорации ВСМПО-АВИСМА, контролируемый государственной оружейной компанией Ростех, а циркониевые концентраты, вероятно, на Чепецкий механический завод, дочернее предприятие государственного атомного гиганта "Росатом".