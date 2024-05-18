Зиле о матче против Швеции: Какая команда сможет раньше проснуться с утра, у той и будет преимущество

"Игра против Германии проанализирована, "переварена" и как было, так было, - сказал перед матчем против Швеции Зиле. - Мы знаем, что мы лучше, чем отражает результат, и смотрим только в будущее".

Как признал Зиле, сборная Швеции может быть самой сильной командой на этом турнире. "Практически весь состав укомплектован из игроков НХЛ, но для нас это ничего не меняет, - сказал защитник. - Это будет хорошая проверка, чтобы восстановиться после предыдущего поражения".

"Нам нужно выйти на площадку и показать идеальную игру в обороне. Нужно надеяться на контратаки, где можем забросить. Как и в прошлом году, когда победили их, нанеся 13 или 14 бросков, - сказал о предстоящем матче Зиле. - Игра будет больше в ту сторону, и, если сможем выстоять в обороне, заблокировать броски, вытянут вратари, то будет положительный результат".

Определенное влияние на ход предстоящего матча может оказать и то, что это будет ранняя игра, сказал Зиле. "Определенно, важным будет первый период, - сказал латвийский защитник. - Какая команда сможет раньше проснуться с утра, у той и будет преимущество в скорости и физическом плане, - сказал защитник. - С утра будет важно хорошо разогреться и выйти на площадку со свежей головой и эмоциями".

Матч начнется в "Острава Арена" в 13:20 по латвийскому времени, RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию игры.

Зиле на этом чемпионате мира выходил на лед во всех четырех матчах, проводя в среднем на площадке 16 минут и 20 секунд. Защитник отметился одной результативной передачей, четырьмя штрафными минутами и коэффициентом полезности -1.

После субботнего матча против Швеции латвийские хоккеисты 19 мая сыграют против Словакии, а 21 мая в заключительной игре группового турниры встретятся со сборной США, которую в прошлом году Латвия обыграла в борьбе за бронзовые медали.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!