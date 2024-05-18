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Видео Фьюри толкнул Усика. Вес украинского боксера - самый большой в его карьере

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Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: EPA/Scanpix

На официальном взвешивании британский боксер Тайсон Фьюри в пятницу толкнул своего соперника. Зарубежные СМИ сообщают, что украинский боксер Александр Усик достиг самого большого веса в своей карьере.

В 1:00 по латвийскому времени в ночь на воскресенье в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на ринг выйдут Фьюри и Усик, чтобы побороться за первый в XXI веке титул неоспоримого (undisputed) чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

В свою очередь в полночь по латвийскому времени на ринг выйдет Майрис Бриедис, который будет бороться за титул чемпиона мира по версии IBF с австралийцем Джеем Опетаей в весовой категории до 90,7 килограмма.

Зарубежные СМИ сообщают, что за день до боя вес Усика составил 105,9 килограмма, что является его самым большим весом в карьере профессионального боксера. Ранее Усик выступал в весовой категории до 90,7 килограмма, став неоспоримым чемпионом.

Вес Фьюри составил 118,8 килограмма, что на 6,8 килограмма меньше, чем во время его прошлого боя.

"Я тебя нокаутирую. Я пришел за твоим сердцем", - агрессивно заявил Фьюри.

"Не бойся, я тебя одного не оставлю", - ответил Усик, который был спокоен, так как таков его план. "Если я буду нервничать, то не смогу одержать победу".

В тяжелом весе последний неоспоримый чемпион мира был коронован осенью 1999 года, когда титулами WBA, WBC и IBF в эпоху трех поясов владел канадец британского происхождения Леннокс Льюис.

С начала века ни один боксер не завоевывал неоспоримый титул чемпиона мира в тяжелом весе. С 2007 года эта задача стала еще сложнее: бороться нужно за четыре титула, включая титул WBO.

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