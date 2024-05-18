Видео Фьюри толкнул Усика. Вес украинского боксера - самый большой в его карьере

DEMAIN IL N'EN RESTERA QU'UN ! 👑



Tyson Fury 🆚 Usyk



Le dernier face à face 👀pic.twitter.com/l5aXUfCYAT — ARENA (@MMArena_) May 17, 2024

В 1:00 по латвийскому времени в ночь на воскресенье в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на ринг выйдут Фьюри и Усик, чтобы побороться за первый в XXI веке титул неоспоримого (undisputed) чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

В свою очередь в полночь по латвийскому времени на ринг выйдет Майрис Бриедис, который будет бороться за титул чемпиона мира по версии IBF с австралийцем Джеем Опетаей в весовой категории до 90,7 килограмма.

Зарубежные СМИ сообщают, что за день до боя вес Усика составил 105,9 килограмма, что является его самым большим весом в карьере профессионального боксера. Ранее Усик выступал в весовой категории до 90,7 килограмма, став неоспоримым чемпионом.