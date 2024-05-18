Видео Фьюри толкнул Усика. Вес украинского боксера - самый большой в его карьере

На официальном взвешивании британский боксер Тайсон Фьюри в пятницу толкнул своего соперника. Зарубежные СМИ сообщают, что украинский боксер Александр Усик достиг самого большого веса в своей карьере.
DEMAIN IL N'EN RESTERA QU'UN ! 👑— ARENA (@MMArena_) May 17, 2024
Tyson Fury 🆚 Usyk
Le dernier face à face 👀pic.twitter.com/l5aXUfCYAT
В 1:00 по латвийскому времени в ночь на воскресенье в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на ринг выйдут Фьюри и Усик, чтобы побороться за первый в XXI веке титул неоспоримого (undisputed) чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.
В свою очередь в полночь по латвийскому времени на ринг выйдет Майрис Бриедис, который будет бороться за титул чемпиона мира по версии IBF с австралийцем Джеем Опетаей в весовой категории до 90,7 килограмма.
Зарубежные СМИ сообщают, что за день до боя вес Усика составил 105,9 килограмма, что является его самым большим весом в карьере профессионального боксера. Ранее Усик выступал в весовой категории до 90,7 килограмма, став неоспоримым чемпионом.
The unified Champ Oleksandr Usyk hits the scales ⚖️#FuryUsyk #RingOfFire #RiyadhSeason pic.twitter.com/6JZrpRJiTX— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 17, 2024
Вес Фьюри составил 118,8 килограмма, что на 6,8 килограмма меньше, чем во время его прошлого боя.
"Я тебя нокаутирую. Я пришел за твоим сердцем", - агрессивно заявил Фьюри.
"Не бойся, я тебя одного не оставлю", - ответил Усик, который был спокоен, так как таков его план. "Если я буду нервничать, то не смогу одержать победу".
The Gypsy King a ready 262 lbs 💪#FuryUsyk #RingOfFire #RiyadhSeason pic.twitter.com/TsoTnNJvh9— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 17, 2024
В тяжелом весе последний неоспоримый чемпион мира был коронован осенью 1999 года, когда титулами WBA, WBC и IBF в эпоху трех поясов владел канадец британского происхождения Леннокс Льюис.
С начала века ни один боксер не завоевывал неоспоримый титул чемпиона мира в тяжелом весе. С 2007 года эта задача стала еще сложнее: бороться нужно за четыре титула, включая титул WBO.
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