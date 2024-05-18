Латвия пропустила три гола за 26 секунд и проиграла Швеции

Сборная Латвии по хоккею потерпела поражение от сборной Швеции на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Чехии.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Швеции со счётом 7:2 (2:0, 4:2, 1:0).
Шведам потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счёт в матче - Расмус Далин нанёс бросок из круга вбрасывания, а Элвис Мерзликин не успел среагировать. Ещё две минуты спустя Юнас Бродин с помощью небольшого рикошета удвоил преимущество сборной Швеции.
После заброшенных шайб активность шведов спала и несколько хороших моментов сумела создать сборная Латвии, но подводила реализация. В одном из самых опасных моментов после броска Яниса Якса шведов выручила штанга.
В самом начале второго периода сборная Латвии за 23 секунды дважды поразила ворота шведской команды и сумела сравнять счёт на табло. Сначала в свой день рождения отличился капитан команды Каспар Даугавиньш, который оказался самым расторопным на "пятачке", а вскоре после прострела Роберта Мамчицса шайба попала в конёк Бродину и отрикошетила в ворота.
Затем сборная Латвии не использовала 5-минутное удаление шведов, а практически сразу после этого шведы за 26 секунд трижды забили гол благодаря точным броскам Джоэля Эрикссона и Фабиана Зеттерлунда, который оформил дубль.
На 16-й минуте Маркус Петтерссон по центру спокойно приблизился к воротам, прицелился и без какого-либо сопротивления нанёс бросок точно в девятку. После этого Харийс Витолиньш решил произвести замену вратаря и вместо Мерзликина выпустил Эрика Витолса, для которого это стало дебютом на чемпионатах мира.
В заключительном игровом отрезке темп игры немного спал и моментов у ворот обеих команд стало меньше, но это не помешало шведам отличиться ещё раз - на 19-й минуте Юханссон поразил дальний верхний угол Витолса, оформив дубль и поставив точку в матче.
Набрав максимально возможные 15 очков в пяти стартовых матчах, Швеция возглавляет группу "B" и досрочно оформила путевку в четвертьфинал. Латвия (7 очков) идет на 5‑м месте.
В следующем матче сборная Швеции встретится с Францией 20 мая, а команда Латвии днём ранее сразится со Словакией.
Дания - Швейцария
В параллельном матче сборная Швейцарии в Праге не испытала никаких проблем против Дании - 8:0 (2:0, 3:0, 3:0).
У швейцарцев дублем отметился Кевин Фиала, ещё по одной заброшенной шайбе на счету Романа Йози, Нико Хишира, Свена Зентелера, Кэлвина Тюркауфа, Кристофа Берчи и Тристана Шерве.
Швейцарцы одержали пятую победу подряд на турнире и вышли на первое место в группе "А", имея в активе 14 очков. Датчане же остались на пятой позиции с шестью баллами.
В следующем матче швейцарцы 19 мая сыграют с Канадой, а датчане 20 мая встретятся с Финляндией.
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