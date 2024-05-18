Латвия пропустила три гола за 26 секунд и проиграла Швеции

На 16-й минуте Маркус Петтерссон по центру спокойно приблизился к воротам, прицелился и без какого-либо сопротивления нанёс бросок точно в девятку. После этого Харийс Витолиньш решил произвести замену вратаря и вместо Мерзликина выпустил Эрика Витолса, для которого это стало дебютом на чемпионатах мира.

В заключительном игровом отрезке темп игры немного спал и моментов у ворот обеих команд стало меньше, но это не помешало шведам отличиться ещё раз - на 19-й минуте Юханссон поразил дальний верхний угол Витолса, оформив дубль и поставив точку в матче.

Набрав максимально возможные 15 очков в пяти стартовых матчах, Швеция возглавляет группу "B" и досрочно оформила путевку в четвертьфинал. Латвия (7 очков) идет на 5‑м месте.

В следующем матче сборная Швеции встретится с Францией 20 мая, а команда Латвии днём ранее сразится со Словакией.

Дания - Швейцария

В параллельном матче сборная Швейцарии в Праге не испытала никаких проблем против Дании - 8:0 (2:0, 3:0, 3:0).

У швейцарцев дублем отметился Кевин Фиала, ещё по одной заброшенной шайбе на счету Романа Йози, Нико Хишира, Свена Зентелера, Кэлвина Тюркауфа, Кристофа Берчи и Тристана Шерве.

Швейцарцы одержали пятую победу подряд на турнире и вышли на первое место в группе "А", имея в активе 14 очков. Датчане же остались на пятой позиции с шестью баллами.

В следующем матче швейцарцы 19 мая сыграют с Канадой, а датчане 20 мая встретятся с Финляндией.