Канада нанесла Финляндии второе подряд поражение

Канада - Финляндия

Сборная Канады одержала волевую победу над Финляндией в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счётом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0).

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Козенс, Брэндон Танев, Оуэн Пауэр, Брэндон Хагель и Доусон Мерсер. У финнов дубль на счету Ессе Пульюярви. Автором ещё одного гола стал Валттери Пуустинен.

Канадцы одержали пятую победу в пяти матчах на турнире и делят первое место в группе "А" со сборной Швейцарии. У обеих команд по 14 очков. Финляндия потерпела вторую неудачу кряду, имеет семь очков и идёт четвёртой.

Германия - Польша

В Остраве сборная Германии оказалась сильнее команды Польши, одержав победу со счётом 4:2.

В составе победителей дубль на счету Джон-Джейсона Петерки. Ещё по шайбе забросили Александер Эль и Ясин Эхлиз. У поляков отличились Патрык Вайда и Филип Коморски.

Сборная Германии одержала четвёртую победу на турнире, набрала 12 очков и вышла на чистое второе место в турнирной таблице группы "B". Польша проиграла шестой матч подряд, осталась с одним очком и замыкает таблицу группы.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!