Гроза и пожароопасность: неожиданный прогноз синоптиков на грядущие сутки

В ночь на воскресенье небо будет частично закрыто облаками, и в начале ночи местами на западе страны пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется дымка, а температура воздуха понизится до +8...+13 градусов.

В Риге ночью облачность будет незначительной, осадков не ожидается, ветер - слабый, воздух остынет до +12...+14 градусов.

В воскресенье после обеда преимущественно в западных и центральных районах Латвии ожидаются ливни с грозами. Будет дуть слабый ветер, местами порывистый во время грозы. Воздух прогреется до +21…+26 градусов, местами на побережье - до +18…+20 градусов.

Утро в Риге будет солнечным и сухим, но с середины дня облачность постепенно увеличится, и вечером ожидаются дожди с грозами. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +24…+26 градусов.

В середине дня ультрафиолетовый (UV) индекс солнечной радиации достигнет среднего уровня, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность и в это время не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.

В восточной части Латвии в лесах установилась высокая пожароопасность, поэтому с 19 по 24 мая LVĢMC объявил желтое предупреждение. Жителей призывают быть осторожными вблизи лесов и кустарников и не разводить костры, не пользоваться пиротехникой, а также тушить перед выбрасыванием окурки, не допускать попадания легковоспламеняющихся жидкостей и предметов в леса или кустарники.

При работе в лесу или на территории произрастания кустарников необходимо соблюдать все правила безопасности труда и пожарной безопасности. Если замечено возгорание, нужно сразу сообщить в службу спасения.

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