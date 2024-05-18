Президент Грузии наложила вето на "закон об иностранных агентах"

"Сегодня я наложила вето на российский закон. Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и создает препятствия на пути в Европу", - заявила президент.

"Вето юридически правильное и сегодня будет передано в парламент. Никаких изменений в закон вносить не нужно, он не нуждается в доработке. Этот закон должен быть отозван", - заявила Зурабишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта", однако, имеет достаточное большинство в парламенте, чтобы преодолеть вето президента. Если даже после этого президент откажется подписывать закон, его подпишет и опубликует спикер парламента.

Конституция не устанавливает сроков, в течение которых парламент может преодолеть вето. Предположительно, "Грузинская мечта" сможет утвердить закон в окончательном виде в середине июня. Правительство также указало, что в рамках механизма вето могут быть учтены "существенные рекомендации" западных партнеров.

Зурабишвили уже ответила правительству, что не будет заниматься "какими-либо манипуляциями, чтобы как-то улучшить ситуацию".

Закон, принятый парламентом во вторник, требует от неправительственных организаций и средств массовой информации, которые получают более 20% иностранного финансирования, регистрироваться в качестве организаций, "действующих в интересах иностранного государства". Эта формулировка является единственным отличием от отозванного в прошлом году проекта, в котором говорилось, что эти организации должны будут зарегистрироваться в качестве "агентов иностранного влияния".

Грузинская оппозиция называет это "российским законом", поскольку Москва использует аналогичный закон для подавления независимых СМИ, некоммерческих организаций и активистов, критикующих Кремль.

Президент Европейского совета Шарль Мишель напомнил во вторник, что Грузия должна "соблюдать основные принципы верховенства закона и демократии", если она хочет вступить в ЕС.

Соединенные Штаты также выразили серьезную обеспокоенность по поводу этого законопроекта. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что это "противоречит демократическим ценностям и еще больше отдалит Грузию от ценностей Евросоюза".

Вашингтон заявил, что принятие законопроекта заставит его фундаментально пересмотреть свои отношения с Грузией.

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