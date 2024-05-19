Дубль Либора Гудачека помог Словакии выиграть у Франции

Чехия - Великобритания

Сборная Чехии победила команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира‑2024 по хоккею. Встреча группы "A" состоялась в Праге и завершилась со счётом 4:1 в пользу Чехии.

Дубль в составе победителей оформил Лукаш Седлак, еще по шайбе забросили Якуб Крейчик и Ондржей Каше. У британцев отличился Эван Моси.

Чехи набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу группы, сборная Великобритании (0) идет на восьмом месте.

Франция - Словакия

В параллельном матче группы "B" сборная Словакии победила команду Франции - 4:2. У словаков две шайбы забросил Либор Гудачек, еще по разу отличились Павол Регенда и Марио Грман. У французов голами отметились Саша Трей и Флориан Шакияквили.

Сборная Словакии с 11 очками поднялась третье место в своей группе, команда Франции (4 очка) идёт шестой.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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