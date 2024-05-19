В субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Положения документа меняют правила оповещения военнообязанных, воинского учета и призыва на военную службу.

Обязательное уточнение данных в ТЦК

Согласно новому закону, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не дожидаясь повестки, обязаны в течение двух месяцев актуализировать свои персональные данные: ФИО, дату и место рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты.

В случае пребывания на территории Украины обновить данные можно в территориальном центре комплектования (ТЦК), центре предоставления административных услуг, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Если же гражданин находится за границей - обновить актуализировать данные также можно через онлайн-кабинет призывника или через официальный электронный адрес или номер телефона ТЦК по месту пребывания на воинском учете.

Проверка военно-учетных документов