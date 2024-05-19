Усик побил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира

Бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Усика предпочли двое из трёх - 115:112, 114:113. Тем временем один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри - 114:113. Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.

Отметим, что в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой. После объявления победителя менеджер Усика заявил, что своими действиями рефери "украл нокаут в девятом раунде".

Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 22 победы (14 нокаутом). Он стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Что касается Тайсона Фьюри, то он потерпел первое поражение на профи-ринге и лишился своего пояса.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем.

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца, Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою, в октябре 2023 года, победил Фрэнсиса Нганну.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!