Карта В воскресенье на время марафона в Риге значительно ограничено движение

С 7 до 17 часов во время марафона, полумарафона и забегов на 10 и пять километров полиция ограничит и закроет движение транспортных средств как в центре города, так и в ближайшей Пардаугаве между Каменным и Вантовым мостами.

По маршрутам бегунов местами будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

В местах проведения мероприятий в воскресенье внесены изменения в маршруты общественного транспорта. Несколько маршрутов будет закрыто.

Автобусы региональных маршрутов не будут останавливаться на некоторых остановках

В определенные периоды времени региональные маршруты не будут останавливаться на некоторых остановках в центре столицы, сообщила Автотранспортная дирекция (ATD).

Так, в воскресенье в период между 8:15 и 14 часами автобусы, следующие по маршрутам Рига - Царникава - Звейниекциемс, Рига - Рагана - Сигулда, Рига - Сигулда, Рига - Адажи - Кадага, Рига - Адажи - Подниеки - Гаркалне, Рига - Адажи - Царникава, Рига - Гаркалне - Вангажи и Рига - Малпилс не будут останавливаться на остановках "улица Меркеля", "бульвар Бривибас, "памятник Свободы", "Центральный вокзал", "Музей медицины/улица Элизабетес", "улица Дзирнаву/улица Хансас" и "улица Петерсалас".

Кроме того, на остановке "улица Матиса" в период времени между 8:13 и 13 часами не будут останавливаться автобусы, курсирующие по маршрутам Рига - Рагана - Сигулда, Рига - Сигулда, Рига - Адажи - Кадага, Рига - Адажи - Подниеки - Гаркалне, Рига - Адажи - Царникава, Рига - Гаркалне - Вангажи и Рига - Малпилс.

На маршрутах Рига - Спунюпе - Яункемери и Рига - Яункемери автобусы не будут останавливаться на остановке "Национальный театр" в период времени с 8:15 до 16:10.

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