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Попытка реванша: Бриедис не сумел победить Опетаю и во втором поединке (1)

rus.tvnet.lv
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Латвийский боксер Майрис Бриедис в ночь на воскресенье в Эр-Рияде проиграл представителю Австралии Джею Опетае в борьбе за чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Опетаи единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112).

39-летний Бриедис за свою карьеру одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел три поражения - от Александра Усика и дважды от Опетаи.

Опетая, которому 28 лет, за свою карьеру провел 25 боев и во всех одержал победу (19 нокаутом).

В первой части боя австралийский боксер подтвердил свое превосходство, нанося удары чаще и точнее, используя преимущества скорости.

К середине поединка Бриедис уже конкретно пострадал - у него кровоточило лицо, однако во второй части он оказал противнику более сильное сопротивление, чем в начале боя.

К десятому раунду было хорошо видно, что Опетая начинает уставать. Бриедис пытался использовать это, агрессивно атакуя соперника.

Однако в конце боя атаки Бриедиса не были достаточно сильны, чтобы нокаутировать соперника. Опетая страдал от ударов Бриедиса, однако удержал преимущество в набранных очках.

В целом в этом бою Бриедис позволял себе боксировать довольно грязно, периодически нанося удары по затылку. Один раз он ударил и ниже линии пояса.

После боя боксеры пожали друг другу руки как джентльмены и обменялись парой слов. Лица обоих были в крови и синяках.

В первый раз австралийский боксер побил Бриедиса летом 2022 года. Тогда бой также продлился 12 раундов и завершился победой по очкам единогласным решением.

В первой дуэли Опетая одолел Бриедиса, несмотря на то, что латвийский боксер сломал ему в третьем раунде руку.

С первой дуэли Бриедис в официальных боях на ринг не выходил, а Опетая в прошлом году одержал две победы.

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