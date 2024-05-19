Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Опетаи единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112).

39-летний Бриедис за свою карьеру одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел три поражения - от Александра Усика и дважды от Опетаи.

Опетая, которому 28 лет, за свою карьеру провел 25 боев и во всех одержал победу (19 нокаутом).

В первой части боя австралийский боксер подтвердил свое превосходство, нанося удары чаще и точнее, используя преимущества скорости.

К середине поединка Бриедис уже конкретно пострадал - у него кровоточило лицо, однако во второй части он оказал противнику более сильное сопротивление, чем в начале боя.

К десятому раунду было хорошо видно, что Опетая начинает уставать. Бриедис пытался использовать это, агрессивно атакуя соперника.

Однако в конце боя атаки Бриедиса не были достаточно сильны, чтобы нокаутировать соперника. Опетая страдал от ударов Бриедиса, однако удержал преимущество в набранных очках.