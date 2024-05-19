Латвийский боксер Майрис Бриедис в ночь на воскресенье в Эр-Рияде проиграл представителю Австралии Джею Опетае в борьбе за чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF).
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Опетаи единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112).
39-летний Бриедис за свою карьеру одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел три поражения - от Александра Усика и дважды от Опетаи.
Опетая, которому 28 лет, за свою карьеру провел 25 боев и во всех одержал победу (19 нокаутом).
В первой части боя австралийский боксер подтвердил свое превосходство, нанося удары чаще и точнее, используя преимущества скорости.
К середине поединка Бриедис уже конкретно пострадал - у него кровоточило лицо, однако во второй части он оказал противнику более сильное сопротивление, чем в начале боя.
К десятому раунду было хорошо видно, что Опетая начинает уставать. Бриедис пытался использовать это, агрессивно атакуя соперника.
Однако в конце боя атаки Бриедиса не были достаточно сильны, чтобы нокаутировать соперника. Опетая страдал от ударов Бриедиса, однако удержал преимущество в набранных очках.
В целом в этом бою Бриедис позволял себе боксировать довольно грязно, периодически нанося удары по затылку. Один раз он ударил и ниже линии пояса.
После боя боксеры пожали друг другу руки как джентльмены и обменялись парой слов. Лица обоих были в крови и синяках.
Two Time ✌️👑👑— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 18, 2024
Jai Opetaia wins the IBF World Cruiserweight Title back against Mairis Briedis on the cards 117-111, 116-112, 116-112 🙌#FuryUsyk #OpetaiaBriedis2 #RingOfFire pic.twitter.com/bVuTjQs1VM
В первый раз австралийский боксер побил Бриедиса летом 2022 года. Тогда бой также продлился 12 раундов и завершился победой по очкам единогласным решением.
В первой дуэли Опетая одолел Бриедиса, несмотря на то, что латвийский боксер сломал ему в третьем раунде руку.
С первой дуэли Бриедис в официальных боях на ринг не выходил, а Опетая в прошлом году одержал две победы.
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