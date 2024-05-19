В Таллинне футболист во время игры напал на судью, пришлось вмешаться полиции

В субботу, 18 мая, в 16:30 в таллиннском футбольном комплексе Лиллекюла начался матч между командами футбольных клубов Hell Hunt и Zenit. Матч продлился всего около десяти минут, поскольку, как утверждается, член EKRE Элвис Брауэр ударил судью и игра была остановлена, пишет Rus.Postimees.
Перевод: София Солдатенко
ФК Hell Hunt окрестил игру "Черной субботой", которая войдет в историю эстонского футбола, поскольку их матч с Zenit был досрочно завершен через несколько минут после начала. Согласно опубликованному в соцсетях посту, у игрока Zenit в начале игры произошел конфликт с главным судьей, которым по протоколу был Кирилл Андреев. По неподтвержденной информации, этим игроком Zenit был Брауэр.
Из-за этого игра была прервана, и на место была вызвана полиция. В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны подтвердили Postimees, что подобный инцидент действительно произошел в субботу в Таллинне.
"Полицию вызвали на футбольный матч в Таллинне, где, по предварительной информации, судья дал игроку красную карточку, после чего тот, в свою очередь, один раз ударил судью. Судья не нуждалась в медицинской помощи", - пояснил пресс-секретарь полиции Каарель Каллас.
Эстонский футбольный союз (EJL) начал дисциплинарное расследование для выяснения обстоятельств. "Судьи примерно через десять минут после начала прервали матч FC Hell Hunt - FC Zenit, который проходил 18 мая. Для выяснения обстоятельств, послуживших причиной завершения матча, футбольный союз начнет дисциплинарное расследование, будут взяты письменные объяснения как от команд, так и от судей, а также идут поиски других возможных материалов, связанных с ситуацией, например, видео и фотографий. Обычно такие процедуры занимают как минимум два-три рабочих дня", - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью и сотрудничеству EJL Эва Нымме.
В 2013 году Брауэру (урожденному Лийвамяги) запретили заниматься футболом как в Эстонии, так и во всем мире за участие в мошенничестве со ставками. После скандала его исключили из таллиннского клуба Kalev и Элвис Лийвамяги решил сменить фамилию и стал Брауэром.
В июле 2019 года наказание ему смягчили. Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза решила заменить существующие санкции на бессрочный запрет на участие в соревнованиях, проводимых под эгидой союза, с пятилетним испытательным сроком.
В ноябре 2021 года, в разгар коронапандемии, Брауэр стал известен как один из владельцев скандального MEM Cafe. В то время в кафе не проверяли наличие действующих Covid-спавок, хотя по постановлению правительства это должны были тогда делать все заведения общепита. Дважды Брауэр не позволил полиции войти в кафе, в связи с чем полиция применила силу. 30 ноября по предписанию Департамента здоровья кафе было закрыто.
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