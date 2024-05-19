Фото На улицах Риги - более 33 тысяч бегунов

19 мая в столице проходят забеги Рижского марафона Rimi на марафонской и полумарафонской дистанциях, а также на дистанциях в пять и десять километров. В этом году на различные дистанции зарегистрировались 33 003 участника из 104 стран.
Первыми на трассу на набережной 11 Ноября в 8 часов отправились участники марафона и полумарафона, в 12:30 будет дан старт забегу на 10 километров, а в 14:30 бегуны начнут состязаться на дистанции в пять километров.
В этом году Рижский марафон впервые в мире объединил в один уик-энд пять забегов высшего уровня по стандартам World Athletics Road Race Label на милю, пять и десять километров, полумарафон и марафон.