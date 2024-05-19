Фото На улицах Риги - более 33 тысяч бегунов. Серегин и Силиня стали чемпионами страны

Латвийские легкоатлеты-бегуны на длинные дистанции Дмитрий Серегин и Анита Силиня в воскресенье завоевали в Рижском марафоне Rimi вторые места, одновременно став чемпионами страны в марафоне.

Победу на марафонской дистанции у мужчин одержал грузинский рекордсмен Давид Харазишвили, финишировавший за 2 часа 21 минуту и 45 секунд, а Серегин уступил ему 29 секунд. Через неполные пять минут финишировал Ренар Розе (02.27:13). Третьим лучшим из латвийцев стал финишировавший на пятом месте Александр Ращевский (02.32:22).

У женщин победила Яна Страндвалл из Финляндии, которая достигла финиша за 2 часа 55 минут и две секунды. Второе и третье места в женской конкуренции заняли местные бегуньи: Силиня уступила победительнице 5 минут и 19 секунд, а Анна Ключник пришла еще на 3 минуты и на 44 секунды позже. Третьей лучшей из местных участниц марафона стала Монта Рериха, финишировавшая седьмой (03.14:31).

В полумарафоне с новым рекордом трассы - 67 минут и 13 секунд - победила Джуди Кэмбой из Кении, через 2 минуты и 40 секунд финишировала эфиопка Гензебе Дибааба, еще на 40 секунд отстала кенийская бегунья Агнес Кейно. Латвийская бегунья Елена Абеле достигла финиша девятой (01.20:41).

У мужчин первые четыре места заняли кенийцы. Победил получивший бронзу в прошлом году в Риге на чемпионате мира по бегу Самвел Майлу, финишировавший за 1 час и 21 секунду, на 26 секунд от него отстал Коллинз Кипкорир, а еще через 70 секунд к финишу пришел Титус Кипкосгей. Латвиец Янис Вишкерс был восьмым (01:08.31).