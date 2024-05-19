Украина ночью сбила 37 российских "шахедов"; Россия сообщила об атаках на два региона страны и Крым

Дроны были выпущены по Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областям. Атака велась с двух направлений: из районов Приморско-Ахтарска и Курска. О погибших и пострадавших не сообщается.

Несколько российских регионов подверглись атакам БПЛА в ночь на воскресенье, 19 мая, пишут российские СМИ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в селе Петровка в результате "атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе". Позднее Гладков сообщил о том, что атаке БПЛА подверглось село Малое Городище. В результате падения дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского, пострадавших нет, заявил губернатор.

Не менее 10 украинских беспилотников были подавлены в Славянском и Кущевском районах Краснодарского края, утверждают в оперативном штабе региона. Там же заявили, что один из дронов упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, "возгораний не зафиксировано". При этом Telegram-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет о взрывах на территории НПЗ, а также о том, что дроны атаковали военный аэродром в городе. В оперштабе это не подтверждали.