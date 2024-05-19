Состав сборной Латвии по хоккею пополнил Лавиньш. Шилова уже не ждут

Изначально из игроков, поехавших на ЧМ в Чехию, в стартовый состав сборной не были включены Эрик Витолс, Лавиньш и Арвилс Бергманис, однако к субботнему матчу Витолс и Бергманис пополнили заявку.

Сборная держала вакантные места на случай приезда игроков из НХЛ, в частности, вратаря Артура Шилова. Но Шилов не приедет - его клуб "Ванкувер Кэнакс", за который также выступает также Теодор Блюгер, продолжает серию в плей-офф против "Эдмонтон Ойлерз" - счет в серии сейчас 3:3, седьмой матч состоится 20 мая.

Сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Остраве встретится со сборной Словакии. Матч начнется в 21:20 по латвийскому времени, RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию.

В группе В первое место занимает Швеция - сборная набрала 15 очков и уже обеспечила себе место в четвертьфинале. У Германии в шести играх 12 очков, у Словакии в пяти - 11 очков, у США - 10, у Латвии - 7, у Франции 4, у Казахстана - 3, у Польши - одно очко в шести матчах.

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