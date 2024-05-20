Артур Смольянинов вернулся из тура по США и приглашает рижан на концерт

21 мая в 18.30 в галерее МuseumLV культурного центра Grata JJ актер и музыкант Артур Смольянинов соберет публику на интерактивный концерт "Слова и музыка".
Зрители получат возможность проголосовать за полюбившиеся им новые песни, впервые исполненные артистом во время недавнего тура по Америке. Композиции-фавориты войдут в его новый альбом. Смольянинов обещает честные и прозрачные выборы - без политики и вбросов, с любовью и миром.
Перед началом мероприятия каждый зритель получит "плейлист" с названием песен и карандаш. Он сможет отметить всё, что понравилось или нет. "Устроим маленькие, но очень честные и свободные "выборы": "победители" отправятся прямиком в студийную работу", - предлагает артист.
Конечно, будут исполнены и уже полюбившиеся публике песни из предыдущего альбома... Во второй части мероприятия артист ответит на вопросы зрителей. Можно не сомневаться в том, что атмосфера сложится самая теплая. Делайте свой честный выбор.
Два года назад Артур покинул Россию и стал человеком мира. В Латвии он нашел новый дом, встретил любовь и начал творческую жизнь практически с нуля. За год артист собрал из местных музыкантов группу cheLovek. Вместе они выпустили первый мини-альбом "四" ("Четыре"). На одну из песен "Эльсинор" ("Помогите человеку") в Латвии сняли эмоциональный клип - крик души талантливого и свободного человека.
Видео: Репортаж со съемок клипа "Эльсинор"
Автор музыки и слов всех песен - сам Артур. Писать он начал еще в прошлой российской жизни. Свой жанр называет "кинороком", а сам выступает в роли режиссера и сценариста каждой композиции, в которой обычно есть герой и очень кинематографичный сюжет вокруг него.
"За эти годы у меня накопилось много материала - музыкального и стихотворного… Я пишу почти каждый день, - рассказывает Смольянинов. - Большинство из песен пока не слышал практически никто, даже мои музыканты… На своем опыте убедился, что песня рождается по-настоящему в тот момент, когда у неё появляется первый зритель и слушатель. Он как будто оплодотворяет её, одухотворяет, наполняет подлинной жизнью… Или нет - бывают и осечки. Никогда не знаешь заранее, случится ли чудо рождения. Это всегда метод проб и ошибок".
Первые пробы своим неопубликованным песням Смольянинов устроил во время недавнего тура по Америке, в том числе и во время акции протеста у российского посольства в Вашингтоне - "За честные выборы". Выступления в разных городах собрали аншлаги и самые теплые отзывы публики.
"Я увидела очень доброго, очень открытого человека, очень настоящего человека, - написала в своем Instagram зрительница из Денвера. - В нем вообще не было злости или накрученной сложности, совершенно ничего отрицательного… То ли смелый, то ли фаталист. И стойкий - несмотря на огромную усталость, держался очень мужественно. Зал в себя влюбил, люди практически не отпускали его на самолет… Была одна любовь и много мудрых, глубоких жизненных тем".
Летом Артуру предстоят новые гастроли в Черногории и США - график выстраивается самый плотный. Латвия - особое место на новой карте жизни артиста. Ей - особое внимание.
Новый инструментальный концерт Артура Смольянинова с пианистом группы cheLovek Эвалдом Лазаревичем в галерее МuseumLV культурного центра Grata JJ пройдет под знаком любви и мира, которые так нужны сегодня людям. Руководитель галереи Юлия Эрэско лично отобрала фотографию для рекламного постера концерта, увидев в ней акт искусства.
Перед началом мероприятия каждый зритель получит "плейлист" с названием песен и карандаш. Он сможет отметить всё, что понравилось или нет. "Устроим маленькие, но очень честные и свободные "выборы": "победители" отправятся прямиком в студийную работу", - предлагает артист.
Конечно, будут исполнены и уже полюбившиеся публике песни с предыдущего альбома... Во второй части мероприятия артист ответит на вопросы зрителей. Можно не сомневаться в том, что атмосфера сложится самая теплая. Делайте свой честный выбор!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!