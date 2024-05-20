Артур Смольянинов вернулся из тура по США и приглашает рижан на концерт

Видео: Репортаж со съемок клипа "Эльсинор"

Автор музыки и слов всех песен - сам Артур. Писать он начал еще в прошлой российской жизни. Свой жанр называет "кинороком", а сам выступает в роли режиссера и сценариста каждой композиции, в которой обычно есть герой и очень кинематографичный сюжет вокруг него.

"За эти годы у меня накопилось много материала - музыкального и стихотворного… Я пишу почти каждый день, - рассказывает Смольянинов. - Большинство из песен пока не слышал практически никто, даже мои музыканты… На своем опыте убедился, что песня рождается по-настоящему в тот момент, когда у неё появляется первый зритель и слушатель. Он как будто оплодотворяет её, одухотворяет, наполняет подлинной жизнью… Или нет - бывают и осечки. Никогда не знаешь заранее, случится ли чудо рождения. Это всегда метод проб и ошибок".

Первые пробы своим неопубликованным песням Смольянинов устроил во время недавнего тура по Америке, в том числе и во время акции протеста у российского посольства в Вашингтоне - "За честные выборы". Выступления в разных городах собрали аншлаги и самые теплые отзывы публики.