Сборная США одержала самую разгромную победу на ЧМ-2024

Норвегия - Австрия

На льду "O2-Арены" в Праге встретились национальные команды Норвегии и Австрии. Финальная сирена зафиксировала победу австрийцев со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

Шайбами в составе триумфаторов отличились Петер Шнайдер, оформивший дубль, Доминик Цвергер и Марио Хубер. У норвежцев гол забил Сандер Вольд Энгебротен.

Австрийцы благодаря победе поднялись на четвёртое место в турнирной таблице группы "А". Норвежцы же с тремя очками занимают седьмую позицию.

США - Казахстан

Игра США и Казахстана завершилась разгромной победой американцев со счётом 10:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтт Болди (5-я и 24-я минуты), Брэди Ткачук (8-я, 19-я и 46-я), Брок Нельсон (17-я), Гэвин Бриндли (22-я), Люк Канин (32-я), Кевин Хейз (46-я) и Джонни Годро (51-я). Автором единственного гола у сборной Казахстана стал Алихан Омирбеков (47-я).

Сборная США набрала 13 очков и поднялась на второе место в группе "А". Казахстанцы потерпели пятое подряд поражение на турнире в Чехии. С тремя очками команда остается на седьмой позиции в группе.

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