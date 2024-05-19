Сборная Латвии в серии буллитов обыграла Словакию

Сборная Латвии по хоккею в серии буллитов одержала победу над Словакией в своём шестом матче на чемпионате мира.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).
В первом периоде словаки гораздо чаще бросали по воротам (20-8) и три раза играли в большинстве, но реализовать свои моменты так и не сумели во многом благодаря надёжной игре Кристерса Гудлевскиса в воротах.
Счёт в матче был открыт на 19-й минуте - Микс Индрашис бросил в сторону ворот на свободного Ральфа Фрейбергса, и тот со второй попытки сумел переиграть словацкого голкипера.
Во втором периоде уже Латвия чаще угрожала воротам соперника (14 бросков против 9 у словаков), но реализовать моменты подопечные Харийса Витолиньша не сумели. У словаков тоже были шансы сравнять счёт на табло, но выручал безошибочно действовавший Гудлевскис.
Словаки активно начали третий период и добились своего уже в самом начале - латвийские хоккеисты провалились в обороне, оставили напротив ворот одного Мартина Поспишила, и тот без помех уложил на лёд Гудлевскиса и отправил шайбу в ворота.
Вскоре Каспар Даугавиньш снова мог вывести вперёд сборную Латвии, но шайба после его броска угодила в перекладину ворот Самуэля Хлавая.
За две минуты до конца основного времени словаки вышли вперёд благодаря голу Петера Цегларика, но всего 24 секунды спустя Оскар Цибульскис точным броском вновь восстановил равновесие на табло и перевёл игру в овертайм.
Дополнительное время победителя не выявило, а в серии буллитов победу сборной Латвии принесли Данс Лочмелис, который реализовал оба своих броска, а также Гудлевскис, выигравший шесть из семи дуэлей.
Таким образом, команда Харийса Витолиньша набрала 9 очков и занимает пятое место в таблице группы "B".
Для выхода в плей-офф нам необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии также в основное время в матче со Швецией.
Игра сборной Латвии против США состоится 21 мая в 17:20 по латвийскому времени. Словакия в тот же день встретится с национальной командой Швеции (начало в 21:20).
Швейцария - Канада
В параллельном матче сборная Канады в Праге одержала победу над Швейцарией - 3:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Козенс (2-я и 29-я минуты) и Ник Пол (31-я). За сборную Швейцарии отличились Кевин Фиала (12-я) и Ромен Лёффель (26-я).
Таким образом, сборная Канады набрала 17 очков и вновь возглавила турнирную таблицу группы "А". Национальная команда Швейцарии с 14 баллами занимает третье место.
В следующем туре канадцы сыграют с Чехией, а швейцарцы встретятся с Финляндией. Обе игры состоятся 21 мая.
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