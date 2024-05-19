Сборная Латвии в серии буллитов обыграла Словакию

Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

В первом периоде словаки гораздо чаще бросали по воротам (20-8) и три раза играли в большинстве, но реализовать свои моменты так и не сумели во многом благодаря надёжной игре Кристерса Гудлевскиса в воротах.

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте - Микс Индрашис бросил в сторону ворот на свободного Ральфа Фрейбергса, и тот со второй попытки сумел переиграть словацкого голкипера.

Во втором периоде уже Латвия чаще угрожала воротам соперника (14 бросков против 9 у словаков), но реализовать моменты подопечные Харийса Витолиньша не сумели. У словаков тоже были шансы сравнять счёт на табло, но выручал безошибочно действовавший Гудлевскис.

Словаки активно начали третий период и добились своего уже в самом начале - латвийские хоккеисты провалились в обороне, оставили напротив ворот одного Мартина Поспишила, и тот без помех уложил на лёд Гудлевскиса и отправил шайбу в ворота.