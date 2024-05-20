В понедельник по всей Латвии прозвучали сирены тревоги

Кроме того, впервые в момент включения сирен тревоги пользователям приложения 112 Latvija было направлено уведомление, которое позволило в реальных условиях протестировать работу приложения. Это дало возможность определить необходимые улучшения в работе приложения.

VUGD подчеркнула, что сегодня людям не нужно беспокоиться и что-либо предпринимать, так как это плановая проверка сирен.

В то же время VUGD напоминает, что в случаях, если население ранее не было предупреждено о проверке, при звуке сирен следует включить телевизоры, радиоприемники или другие устройства, например, радио в мобильном телефоне, чтобы узнать о причине тревоги и необходимых действиях.

Сирены тревоги предназначены для быстрого оповещения населения в случаях стихийного или техногенного бедствия или его угрозы.

В случае, если во время проверки сирен тревоги они не слышны, нет причин для беспокойства, так как в чрезвычайных ситуациях будут использованы и другие способы оповещения, например, передача информации через динамики оперативных служб и их деловых партнеров.

VUGD раз в полгода проводит проверку сирен тревоги, которая необходима, чтобы убедиться в технической готовности системы раннего предупреждения.

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