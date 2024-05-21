Фото В Вильнюсе обнаружили уникальную находку - секретный туннель

В своем аккаунте в Facebook мэр пишет, что секретный туннель был обнаружен по старым картам города. Он расположен недалеко от Национальной художественной галереи.

"Хотя кажется, что мы очень хорошо знаем Вильнюс, иногда прямо у нас под носом могут происходить уникальные открытия. После тщательного обследования местности мы подтвердили, что тоннель действительно существует", - написал мэр.

В настоящее время ученые изучают и анализируют найденный туннель. Мэр Вильнюса надеется, что в будущем его можно будет использовать.

"Мы надеемся, что в будущем он станет удобным подземным переходом для жителей Вильнюса, облегчит передвижение пешеходов и велосипедистов по проспекту Конституции. Город нуждается в таком тоннеле. Его строительство здесь было бы намного быстрее и дешевле", - говорит Бенкунскас.

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