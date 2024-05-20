Сборная Швеции обеспечила себе первое место в группе

Великобритания - Норвегия

Сборная Норвегии одержала победу над Великобританией в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счётом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1).

У скандинавов дубль оформил Эскильд Бакке Ольсен, по разу отличились Маркус Викингстад, Патрик Торесен и Микаэль Брандсегг-Нюгор. За британцев шайбы забросили Бретт Перлини и Оливер Беттеридж.

Норвежцы набрали 6 очков и занимают шестое место в турнирной таблице группы "А". Британцы потерпели шестое подряд поражение и до сих пор не имеют ни одного очка.

В следующем матче Великобритания встретится с Австрией, а Норвегия завершила своё выступление на мировом первенстве в Чехии.

Швеция - Франция

Игра закончилась победой скандинавской команды со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд (29-я минута), Эрик Карлссон (42-я) и Андре Бураковски (60-я). За сборную Франции автором единственного гола стал Шарль Бертран (30-я).

Таким образом, скандинавы одержали шестую победу подряд на этом турнире, набрали 18 очков и гарантировали себе первое место в группе "B" за один матч до конца группового этапа. Сборная Франции осталась с четырьмя очками и идёт на шестой строчке, утратив все шансы на выход в плей-офф.

В седьмом туре шведы сыграют со Словакией, а французы встретятся с Германией.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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