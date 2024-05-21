Сборная Казахстана сумела сохранить место в элите чемпионата мира по хоккею

Казахстан - Польша

В своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана обыграла команду Польши - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

Первый гол в матче на 10-й минуте забил форвард сборной Польши Камиль Валега. Через две минуты Никита Михайлис сравнял счёт. Во второй 20-минутке команды не отметились заброшенными шайбами, а в третьем периоде Валерий Орехов и Роман Старченко забили по голу и принесли Казахстану победу.

Таким образом, сборная Казахстана набрала семь очков и сохранила место в элите чемпионата мира по хоккею, а команда Польши (1 очко) вылетела в низший дивизион.

Финляндия - Дания

Победы добилась также сборная Финляндии, которая оказалась сильнее Дании. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу финнов.

В составе победителей отличились Ханнес Бьёрнинен (44-я минута), Расмус Риссанен (46-я) и Пекка Йормакка (60-я). За сборную Дании автором единственной заброшенной шайбы стал Александер Труэ (59-я минута).

Сборная Финляндии набрала 10 очков и поднялась в зону плей-офф, расположившись на четвёртом месте в турнирной таблице группы "А". Национальная команда Дании с 6 очками находится на предпоследней, седьмой, строчке.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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