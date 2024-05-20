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Видео В результате аварии в центре Риги погиб водитель

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Фото: Ieva Čīka/LETA

Вечером в воскресенье, 19 мая, в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Риги погиб водитель, сообщили в Государственной полиции.

На перекрестке улиц Кр. Валдемара и бульв. Калпака в 22:19 столкнулись автомобили Peugeot", Lexus" и Audi. В результате аварии погиб водитель Peugeot, а два человека были доставлены в больницу.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в 12 авариях пострадали 13 человек.

Среди пострадавших были три велосипедиста, два водителя электроскутеров и один пешеход.

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