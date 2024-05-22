Huawei Watch Fit 3 – самая легкая и тонкая модель в серии

Мотивация также обеспечивается визуальными показателями, отображаемыми на кольцах смарт-часов: сожженные калории, время, затраченное на тренировку, и продолжительность активности в течение дня, которая включает даже такие простые действия, как вставание. "Может показаться, что это мелочь - показать, насколько активен был пользователь в течение дня, но визуализация его ежедневной активности может дать большее понимание процента выполнения поставленных целей, а также послужить сигналом тревоги, когда он чувствует себя плохо", - говорит эксперт.

Чтобы помочь людям в процессе набора или потери веса, приложение Stay Fit расширило свою базу данных продуктов и представило новую функцию анализа питания. Смарт-часы также предоставляют интеллектуальные фитнес-рекомендации, основанные на истории данных пользователя, и генерируют персональные планы с помощью искусственного интеллекта для достижения поставленных целей как в отношении диеты, так и физической активности.

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Непоколебимый сон с Huawei Watch Fit 3

Чем более насыщенной становится жизнь, тем чаще происходят нарушения сна. Например, исследование Kantar, проведенное в марте, показало, что трое из четырех жителей Латвии в течение последнего месяца испытывали различные нарушения сна.

TruSleep™ 4.0 может помочь решить проблему нарушений сна, предоставляя пользователям представление о продолжительности и качестве сна, а также обзор циклов сна. "На основе этих данных смарт-часы интерпретируют их, чтобы дать различные советы по улучшению качества сна", - говорит эксперт.

И хотя в конце дня именно сам человек должен принимать решения, способствующие улучшению его самочувствия, именно смарт-часы могут показать, в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь результата максимально эффективно и, прежде всего, без беспокойства и лишнего стресса".

Стоимость Huawei Watch Fit 3 составляет 159 евро, а версия с кожаным ремешком - 179 евро. При покупке до 16 июня вы получите беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE 2.

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