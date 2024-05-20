В понедельник, 20 мая, в Риге на площади Ливу на пикет против проведения дебатов перед выборами в Европейский парламент на русском языке собралось примерно 100 человек, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.
Среди пикетчиков - несколько депутатов из Национального объединения.
В руках пикетчики держат плакаты с призывами "позволить русским думать по-латышски" и утверждением, что "два языка создают два фронта". Собравшиеся также поют латышские народные песни, стучат в барабаны и скандируют "Латвия! Латвия!".
Пикетчики призывают соблюдать Конституцию и выступают против "языка России". Историк Кристине Яриновска в выступлении выразила уверенность, что русский язык в Латвии - это не язык нацменьшинств, а "часть федеративной идеи и идеи оккупации". Другие протестующие подчеркнули, что латыши сами должны показать своей стране, что хотят больше слышать здесь латышский язык.
Во время пикета пять пикетчиков прошли внутрь здания, в котором находится офис Совета общественных электронных СМИ (SEPLP).
Пикет в самоуправлении заявлен с 13:00 до 15:00 часов, его участники собрались у здания на ул. Мейстару, 10, в котором находится офис Совета общественных электронных СМИ (SEPLP).
Аналогичный протест прошел в пятницу, когда около офиса SEPLP в связи с предстоящими предвыборными дебатами на русском языке собралось приблизительно десять человек. Пикет прошел без нарушений.
Видео: Пикет против проведения дебатов на русском языке
Ранее Центр государственного языка (VVC) выступил с заявлением о том, что не поддерживает идею LTV о проведении на общественном телевидении перед выборами в Европарламент дебатов на русском языке, так как это противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.
LTV в связи с этим обратилось в Министерство юстиции с просьбой разъяснить заявления VVC, поскольку считает это попыткой повлиять на редакционные решения общественных СМИ. Как указало LTV, VVC не понимает, чем предвыборная агитация отличается от передач о выборах, так как предвыборные дебаты - это не агитация, а контент о выборах в Европарламент.
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