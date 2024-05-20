Среди пикетчиков - несколько депутатов из Национального объединения.

В руках пикетчики держат плакаты с призывами "позволить русским думать по-латышски" и утверждением, что "два языка создают два фронта". Собравшиеся также поют латышские народные песни, стучат в барабаны и скандируют "Латвия! Латвия!".

Пикетчики призывают соблюдать Конституцию и выступают против "языка России". Историк Кристине Яриновска в выступлении выразила уверенность, что русский язык в Латвии - это не язык нацменьшинств, а "часть федеративной идеи и идеи оккупации". Другие протестующие подчеркнули, что латыши сами должны показать своей стране, что хотят больше слышать здесь латышский язык.

Во время пикета пять пикетчиков прошли внутрь здания, в котором находится офис Совета общественных электронных СМИ (SEPLP).

Пикет в самоуправлении заявлен с 13:00 до 15:00 часов, его участники собрались у здания на ул. Мейстару, 10, в котором находится офис Совета общественных электронных СМИ (SEPLP).