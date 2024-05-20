Прокурор Международного уголовного суда ООН Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС. Хан считает, что все они виновны в военных преступлениях, совершенных во время нападения ХАМАС на Израиль и ответной операции израильских сил в секторе Газа.
В официальном сообщении, опубликованном на сайте МУС, Хан пишет, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Санвар, глава политического крыла группировки Исмаил Хания, а также лидер ее военных подразделений Мохаммед Диаб аль-Масри виновны в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях.
В заявлении Хана Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант названы виновными среди прочего в использовании голода как способа ведения войны, в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях.
Ранее Нетаньяху говорил, что если МУС суд выдаст ордера на арест правительственных чиновников по обвинениям, связанным с ведением Израилем войны против ХАМАС, это будет скандал исторического масштаба.
В последние дни израильские официальные лица выражали обеспокоенность тем, что МУС готовит ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников, что стало бы самым серьезным международным юридическим действием, предпринятым против Израиля с момента начала войны в Газе в октябре прошлого года.
Расследование МУС в отношении действий Израиля в Газе продолжается уже три года, однако запрос об ордерах на арест касается только событий, произошедших после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Израиль не признает юрисдикцию МУС.
7 октября боевики ХАМАС и других более мелких группировок проникли на юг Израиля, убив по меньшей мере 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников.
Разрушительное наступление Израиля на Газу, последовавшее за этим, с тех пор унесло жизни более 35 тысяч жителей анклава, среди которых много женщин и детей. Это данные министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС.
Кроме расследования, которое ведет МУС, действия Израиля в Газе также являются предметом еще одного иска, поданного Южно-Африканской республикой в Международный суд ООН. ЮАР попросила суд рассмотреть вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид против палестинцев в секторе Газа.
В отличие от Международного уголовного суда (МУС), Международный суд ООН не может преследовать лиц за преступления высшей степени тяжести, такие как геноцид.