В официальном сообщении, опубликованном на сайте МУС, Хан пишет, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Санвар, глава политического крыла группировки Исмаил Хания, а также лидер ее военных подразделений Мохаммед Диаб аль-Масри виновны в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях.

В заявлении Хана Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант названы виновными среди прочего в использовании голода как способа ведения войны, в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях.

Ранее Нетаньяху говорил, что если МУС суд выдаст ордера на арест правительственных чиновников по обвинениям, связанным с ведением Израилем войны против ХАМАС, это будет скандал исторического масштаба.

В последние дни израильские официальные лица выражали обеспокоенность тем, что МУС готовит ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников, что стало бы самым серьезным международным юридическим действием, предпринятым против Израиля с момента начала войны в Газе в октябре прошлого года.