За отказ играть против Беларуси УЕФА наложил штраф на литовцев

Женская сборная Литвы по футболу отказалась играть против Беларуси в квалификации чемпионата Европы-2025. Как сообщает 15min.lt, за это Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Литвы.
УЕФА отменил матчи, назначенные на 31 мая и 4 июня. Литовским командам присудили два технических поражения со счётом 0:3, а на Федерацию футбола Литвы наложили штраф в 5000 евро.
В марте на квалификации чемпионата Европы литовские футболистки попали в одну группу с белорусками: тогда же глава Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс заявил, что их спортсменки не выйдут на одно поле с белорусками.
Станкявичюс отметил, что санкции УЕФА были ожидаемы, но самое главное, что для сборной не закрыли путь к дальнейшим играм.
В июле сборной Литвы предстоит встретиться с командой Кипра на выезде и с Грузией дома. Две лучшие команды из подгруппы пройдут в следующий раунд. На данный момент в подгруппе лидирует Беларусь с шестью очками, у Литвы - четыре, у Грузии - одно, а у Кипра - 0.
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