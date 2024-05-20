За отказ играть против Беларуси УЕФА наложил штраф на литовцев

УЕФА отменил матчи, назначенные на 31 мая и 4 июня. Литовским командам присудили два технических поражения со счётом 0:3, а на Федерацию футбола Литвы наложили штраф в 5000 евро.



В марте на квалификации чемпионата Европы литовские футболистки попали в одну группу с белорусками: тогда же глава Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс заявил, что их спортсменки не выйдут на одно поле с белорусками.



Станкявичюс отметил, что санкции УЕФА были ожидаемы, но самое главное, что для сборной не закрыли путь к дальнейшим играм.



В июле сборной Литвы предстоит встретиться с командой Кипра на выезде и с Грузией дома. Две лучшие команды из подгруппы пройдут в следующий раунд. На данный момент в подгруппе лидирует Беларусь с шестью очками, у Литвы - четыре, у Грузии - одно, а у Кипра - 0.