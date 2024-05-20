Как латвийские хоккеисты могут пробиться в четвертьфинал?

И Словакия, и Латвия еще поборются за место в четверке лучших группы B. Математика совсем проста, и есть только один вариант, как Латвия может добраться до четвертьфинала. Во вторник необходима победа в основное время против США, и надо надеяться, что нам на помощь придет Швеция, которая в основное время обыграет Словакию. Ни одна другая комбинация Латвии не подходит.

И в этом году судьба Латвии решится в заключительном туре группового турнира.

Сборная Швеции до этого играла на чемпионате безупречно и является единственной командой, которая не потеряла ни одного очка. При этом шведы забросили в ворота соперников 28 шайб, а в свои пропустили восемь.

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Если сбывается сценарий, что Латвия в основное время превосходит США, а Швеция - Словакию, то в плей-офф из группы B попадают Швеция, США, Германия и Латвия. Вместо любого другого исхода наше место займут хоккеисты Словакии.

Поскольку сборная США уже гарантировала участие в плей-офф, ей на самом деле уже ничего не нужно. Но надо напоминать прошлогодние события... Сборная Латвии в борьбе за бронзовые медали обыграла как раз американцев, поэтому они точно захотят взять реванш.

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