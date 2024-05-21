Гудлевскис за матч против Словакии похудел на 7 килограммов

Вратарь сборной Латвии по хоккею Кристерс Гудлевскис опубликовал в своём профиле в Instagram пост благодарности болельщикам после игры со Словакией на чемпионате мира.
Напомним, сборная Латвии по хоккею в драматическом матче одержала победу над Словакией в послематчевой серии буллитов (3:2) и сохранила шансы на попадание в четвертьфинал чемпионата мира.
Одним из героев матча против словаков стал вратарь латвийской сборной Кристерс Гудлевскис, который отразил 41 бросок по своим воротам.
В конце овертайма и в серии буллитов Гудлевскис после нескольких эпизодов чуть дольше оставался лежать на льду, что заставило болельщиков беспокоиться о здоровье латвийского вратаря, не получил ли он травму.
"Привет! Я в порядке, идём дальше! Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания после вчерашней игры", - написал Гудлевскис в своём Instagram.
В интервью LTV вратарь сборной Латвии добавил, что за его карьеру нечасто случались такие ситуации, когда он был настолько измотан и лишён сил. "Усталость просто. Длинная игра, поздняя игра. Нужно было найти в себе силы, чтобы отразить шайбу. Слава Богу, как-то получилось".
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш после матча признался журналистам, что Гудлевскис не получил серьёзную травму, но в конце игры у вратаря случились судороги.
"Я впервые вижу, что вратарь за одну игру потерял семь килограммов. Это очень и очень много", - процитировал главного тренера сборной Латвии журналист Улвис Броже.
Во вторник, 21 мая, сборной Латвии в последнем матче группового турнира предстоит встретиться с хоккеистами США. Победа в основное время позволит им надеяться на выход в четвертьфинал.
Математика совсем проста, и есть только один вариант, как Латвия может добраться до 1/4 финала. Во вторник необходима победа в основное время против США, и надо надеяться, что нам на помощь придёт Швеция, которая в основное время обыграет Словакию. Ни одна другая комбинация Латвии не подходит.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!