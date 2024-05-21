Гудлевскис за матч против Словакии похудел на 7 килограммов

Напомним, сборная Латвии по хоккею в драматическом матче одержала победу над Словакией в послематчевой серии буллитов (3:2) и сохранила шансы на попадание в четвертьфинал чемпионата мира.

Одним из героев матча против словаков стал вратарь латвийской сборной Кристерс Гудлевскис, который отразил 41 бросок по своим воротам.

В конце овертайма и в серии буллитов Гудлевскис после нескольких эпизодов чуть дольше оставался лежать на льду, что заставило болельщиков беспокоиться о здоровье латвийского вратаря, не получил ли он травму.

"Привет! Я в порядке, идём дальше! Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания после вчерашней игры", - написал Гудлевскис в своём Instagram.

В интервью LTV вратарь сборной Латвии добавил, что за его карьеру нечасто случались такие ситуации, когда он был настолько измотан и лишён сил. "Усталость просто. Длинная игра, поздняя игра. Нужно было найти в себе силы, чтобы отразить шайбу. Слава Богу, как-то получилось".