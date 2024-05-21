Сегодня профсоюз педагогов проведет пикет у Министерства образования

В пикете могут принять участие не менее 2000 человек, такой прогноз ранее сделала председатель LIZDA Инга Ванага, допустив, что реальное число участников может быть и больше.

Балансировка рабочей нагрузки педагогов была одним из требований забастовки LIZDA. О модели балансировки нагрузок нужно было договориться еще в мае прошлого года, но у профсоюза и МОН по-прежнему не совпадает представление о реализации.

МОН предлагает с 1 сентября 2025 года всем педагогам перейти на единое нормальное рабочее время - 40-часовую рабочую неделю.

Кроме того, министерство предлагает разработать новую методологию пересчета рабочей нагрузки педагогов в астрономических часах, куда включены уроки или занятия, а именно, время на ведение уроков и время для выполнения других обязанностей, которые руководитель учебного заведения указал в должностной инструкции педагога.

Планирование рабочей нагрузки педагога в пересчете на астрономические часы и ее распределение предлагается доверить руководителю образовательного учреждения в сотрудничестве с педагогом на основании установленного в образовательном учреждении порядка распределения нагрузок педагогов, согласованного с учредителем при определении трудовых обязанностей в течение года.

Профсоюз педагогов обеспокоен тем, что предложение МОН может снизить стоимость рабочих часов, как это уже происходило в 2016 и 2023 годах.

Чакша, напротив, уверена, что это предложение позволит добиться того, чтобы педагогам оплачивался каждый час работы вне зависимости от того, какие обязанности выполняются. По ее словам, предложение МОН о переходе на 40-часовую рабочую нагрузку с 1 сентября 2025 года остается тем же, что предлагается в других странах мира в пересчете на астрономические часы.

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