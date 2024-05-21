Видео Для Шилова и Блюгера сезон завершился

Встреча в Ванкувере завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).

Шилов отразил 26 из 29 бросков, а хоккеисты "Ванкувера" лишь 17 раз проверили бдительность вратаря Стюарта Скиннера.

Блюгер пробыл на льду девять минут и 47 секунд, дважды выполнил силовой приём и завершил матч с показателем полезности -1.

В составе победителей по голу забили Коди Сеси, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. У "Кэнакс" отличились Конор Гарланд и Филип Гронек.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу "Эдмонтона", который пробился в полуфинал Кубка Стэнли.

В полуфинале плей‑офф НХЛ соперником "Ойлерз" будет "Даллас". В другом полуфинале встретятся "Флорида" и "Нью‑Йорк Рейнджерс".