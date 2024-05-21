Сборная Великобритании одержала первую и единственную победу на ЧМ-2024

Франция - Германия

Сборная Германии обыграла команду Франции в своём заключительном матче группы "В" - 6:3 (1:1, 3:2, 2:0).

В составе немцев голами отметились Марк Михаэлис, Лукас Кельбле, Войцех Стаховяк (дубль), Максимилиан Кастнер и Лукас Райхель. Французы ответили шайбами Валентина Клеро, Антони Реша и Саши Трея.

После этой игры Германия с 15 очками поднялась на второе место группы "В", а французы завершили турнир с 4 пунктами и на предпоследнем месте.

Австрия - Великобритания

Сборная Великобритании сыграла свой заключительный, седьмой, матч на чемпионате мира по хоккею, в котором неожиданно обыграла Австрию - 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

В составе британцев шайбы забросили Бен О'Коннор, Бретт Перлини, Эван Мози и Роберт Дауд. За австрийцев отличились Клеменс Унтервегер и Марио Хубер.

Для сборной Великобритании эта победа стала первой и единственной на чемпионате мира 2024 года. Команда набрала три очка и покинула элитный дивизион. Австрия же с семью баллами потеряла шансы выйти в плей-офф и осталась на пятой позиции.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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