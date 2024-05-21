Шведы завершили групповой этап с максимальным количеством очков

Швеция - Словакия

Сборная Швеции в Остраве крупно обыграла Словакию - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).

Авторами заброшенных шайб в прошедшей встрече стали Лукас Рэймонд, Эрик Карлссон, Андре Бураковски, Исак Лундерстрем и Йоэль Эрикссон Эк, оформивший дубль. Соперник ответил голом Михала Ивана.

Шведы набрали 21 очко, одержав седьмую победу кряду, и заняли первое место в турнирной таблице группы "A". Словакия расположилась на 4-й строчке (12 очков).

Сборная Швеции в четвертьфинале встретится со сборной Финляндии, а словацкая сборная в 1/4 финала чемпионата мира сыграет со сборной Канады.

Финляндия - Швейцария

В Праге завершился заключительный матч группы "А", в котором сборная Швейцарии обыграла Финляндию со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (26-я и 57-я минуты) и Андреа Глаузер (28-я). У финнов автором единственного гола стал Ере Иннала (38-я).

Таким образом, сборная Швейцарии набрала 17 очков и заняла второе место в группе "А". Финляндии заработала 10 баллов за аналогичное количество игр и завершила групповой этап на четвёртой строчке.

В четвертьфинале ЧМ-2024 Швейцария сыграет против Германии, а Финляндия встретится с Швецией.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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