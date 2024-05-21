Выходного не будет - Латвия проиграла США и не вышла в плей-офф

Сборная Латвии проиграла США в последнем матче группового турнира и не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной США со счётом 6:3 (2:0, 1:1, 3:2).
В первом периоде американцы доминировали на льду и действовали гораздо активнее, о чём свидетельствует и количество бросков по воротам - 18 против 8.
Счёт на 2-й минуте матча открыл Брэди Ткачук, который точным броском завершил быструю контратаку американцев. Полторы минуты спустя Гэвин Бриндли воспользовался провалом в обороне латвийцев и во второй раз отправил шайбу в ворота Кристерса Гудлевскиса, но арбитры после видеоповтора отменили гол из-за нарушения правил на латвийском голкипере.
На 14-й минуте латвийские защитники снова допустили ошибку, оставив на "пятаке" без присмотра Зака Веренски - одноклубник Элвиса Мерзликина воспользовался этим шансом и удвоил преимущество сборной США.
В оставшееся время сборная Латвии немного пришла в себя и под конец периода стала чаще угрожать воротам соперника, а в одном из эпизодов даже проверила на прочность штангу ворот американской команды.
Во второй трети команды обменялись голами - сначала американцы реализовали численное преимущество благодаря точному броску Коула Кофилда, а всего минуту спустя Ренарс Крастенбергс точным броском в дальнюю девятку завершил быструю контратаку сборной Латвии. Незадолго до перерыва сборная Латвии получила возможность играть в формате "5 на 3", но этот шанс не был реализован.
С начала третьего периода американцам потребовалось лишь 15 секунд, чтобы забросить четвёртую шайбу в ворота Гудлевскиса - автором гола стал Мэттью Болди. После этого американцы расслабились и позволили Эдуарду Тралмаксу и Роберту Мамчицсу с интервалом в 16 секунд сократить отставание в счёте до минимума - 3:4.
К сожалению, на этом голы сборной Латвии на чемпионате мира закончились, а вместо этого Кристерс Гудлевскис ещё дважды был вынужден доставать шайбу из своих ворот - сначала Кофилд оформил дубль, а незадолго до конца встречи Джоэл Фараби установил окончательный счёт на табло.
Напомним, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, сборной Латвии необходима была победа над США в основное время.
По итогам турнира латвийская сборная заняла пятое место в группе "В" (9 очков) и не смогла выйти в 1/4 финала. Команда США набрала 16 очков за семь игр и обошла Германию (15 очков) в турнирной таблице, заняв второе место.
Канада - Чехия
В параллельном матче сборная Канады в овертайме обыграла Чехию - 4:3 (0:0, 0:0, 3:3, 1:0).
Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. Шайбы в составе канадцев на счету Дилана Козенса, Доусона Мерсера и Брэндона Хагеля. У хозяев турнира отличились Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Роман Червенка. В дополнительное время канадцам удалось выиграть благодаря шайбе Дилана Козенса.
Победа сборной Канады закрепила её на первом месте в группе "A" (19 очков), а Чехия пока остаётся на второй строчке (16 очков). В заключительном матче группы встретятся сборные Финляндии (10 очков) и Швейцарии (14 очков), уже обеспечившие себе участие в плей-офф.
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