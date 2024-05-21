Выходного не будет - Латвия проиграла США и не вышла в плей-офф

С начала третьего периода американцам потребовалось лишь 15 секунд, чтобы забросить четвёртую шайбу в ворота Гудлевскиса - автором гола стал Мэттью Болди. После этого американцы расслабились и позволили Эдуарду Тралмаксу и Роберту Мамчицсу с интервалом в 16 секунд сократить отставание в счёте до минимума - 3:4.

К сожалению, на этом голы сборной Латвии на чемпионате мира закончились, а вместо этого Кристерс Гудлевскис ещё дважды был вынужден доставать шайбу из своих ворот - сначала Кофилд оформил дубль, а незадолго до конца встречи Джоэл Фараби установил окончательный счёт на табло.

Напомним, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, сборной Латвии необходима была победа над США в основное время.

По итогам турнира латвийская сборная заняла пятое место в группе "В" (9 очков) и не смогла выйти в 1/4 финала. Команда США набрала 16 очков за семь игр и обошла Германию (15 очков) в турнирной таблице, заняв второе место.

Канада - Чехия

В параллельном матче сборная Канады в овертайме обыграла Чехию - 4:3 (0:0, 0:0, 3:3, 1:0).

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. Шайбы в составе канадцев на счету Дилана Козенса, Доусона Мерсера и Брэндона Хагеля. У хозяев турнира отличились Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Роман Червенка. В дополнительное время канадцам удалось выиграть благодаря шайбе Дилана Козенса.

Победа сборной Канады закрепила её на первом месте в группе "A" (19 очков), а Чехия пока остаётся на второй строчке (16 очков). В заключительном матче группы встретятся сборные Финляндии (10 очков) и Швейцарии (14 очков), уже обеспечившие себе участие в плей-офф.