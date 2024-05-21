Вт, 21.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Выходного не будет - Латвия проиграла США и не вышла в плей-офф

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Сборная Латвии проиграла США в последнем матче группового турнира и не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею.

Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной США со счётом 6:3 (2:0, 1:1, 3:2).

В первом периоде американцы доминировали на льду и действовали гораздо активнее, о чём свидетельствует и количество бросков по воротам - 18 против 8.

Счёт на 2-й минуте матча открыл Брэди Ткачук, который точным броском завершил быструю контратаку американцев. Полторы минуты спустя Гэвин Бриндли воспользовался провалом в обороне латвийцев и во второй раз отправил шайбу в ворота Кристерса Гудлевскиса, но арбитры после видеоповтора отменили гол из-за нарушения правил на латвийском голкипере.

На 14-й минуте латвийские защитники снова допустили ошибку, оставив на "пятаке" без присмотра Зака Веренски - одноклубник Элвиса Мерзликина воспользовался этим шансом и удвоил преимущество сборной США.

В оставшееся время сборная Латвии немного пришла в себя и под конец периода стала чаще угрожать воротам соперника, а в одном из эпизодов даже проверила на прочность штангу ворот американской команды.

Во второй трети команды обменялись голами - сначала американцы реализовали численное преимущество благодаря точному броску Коула Кофилда, а всего минуту спустя Ренарс Крастенбергс точным броском в дальнюю девятку завершил быструю контратаку сборной Латвии. Незадолго до перерыва сборная Латвии получила возможность играть в формате "5 на 3", но этот шанс не был реализован.

С начала третьего периода американцам потребовалось лишь 15 секунд, чтобы забросить четвёртую шайбу в ворота Гудлевскиса - автором гола стал Мэттью Болди. После этого американцы расслабились и позволили Эдуарду Тралмаксу и Роберту Мамчицсу с интервалом в 16 секунд сократить отставание в счёте до минимума - 3:4.

К сожалению, на этом голы сборной Латвии на чемпионате мира закончились, а вместо этого Кристерс Гудлевскис ещё дважды был вынужден доставать шайбу из своих ворот - сначала Кофилд оформил дубль, а незадолго до конца встречи Джоэл Фараби установил окончательный счёт на табло.

Напомним, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, сборной Латвии необходима была победа над США в основное время.

По итогам турнира латвийская сборная заняла пятое место в группе "В" (9 очков) и не смогла выйти в 1/4 финала. Команда США набрала 16 очков за семь игр и обошла Германию (15 очков) в турнирной таблице, заняв второе место.

Канада - Чехия

В параллельном матче сборная Канады в овертайме обыграла Чехию - 4:3 (0:0, 0:0, 3:3, 1:0).

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. Шайбы в составе канадцев на счету Дилана Козенса, Доусона Мерсера и Брэндона Хагеля. У хозяев турнира отличились Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Роман Червенка. В дополнительное время канадцам удалось выиграть благодаря шайбе Дилана Козенса.

Победа сборной Канады закрепила её на первом месте в группе "A" (19 очков), а Чехия пока остаётся на второй строчке (16 очков). В заключительном матче группы встретятся сборные Финляндии (10 очков) и Швейцарии (14 очков), уже обеспечившие себе участие в плей-офф.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх