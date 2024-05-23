"Аталанта" впервые в истории выиграла еврокубок, разгромив "Байер" в финале Лиги Европы

В финальном матче, который прошёл в Дублине, футболисты итальянской "Аталанты" обыграли немецкий "Байер" со счётом 3:0.

Уже на 12-й минуте встречи нападающий "Аталанты" Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Уже во втором тайме, на 75-й минуте Адемола Лукман оформил хет-трик, доведя счёт в матче до разгромного.

26-летний Лукман вторым в истории финалов Лиги Европы/Кубка УЕФА отметился хет-триком в финале еврокубка. Первым хет-трик на счету Юппа Хайнкеса в 1975 году за менхенгладбахскую "Боруссию".

"Аталанта" впервые в истории выиграла еврокубок. Команда из Бергамо стала первой итальянской командой, выигравшей Лигу Европы/Кубок УЕФА, с 1999 года, когда трофей завоевала "Парма".

Для "Аталанты" победа в Лиге Европы - это второй трофей в истории. Первый был в 1963 году - Кубок Италии.

Отметим также, что "Байер" потерпел первое поражение в сезоне, прервав рекордную беспроигрышную серию из 51 матча - это рекорд для топ-5 лиг европейского футбола.

Под руководством Хаби Алонсо команда из Леверкузена стала единственной командой в истории Бундеслиги, выигравшей чемпионат Германии без единого поражения. 25 мая команду ещё ждёт финал Кубка Германии против "Кайзерслаутерна".

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