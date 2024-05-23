В чём сила Гудлевскиса? Жена латвийского вратаря, известная как "поющая близняшка"

Семья спортсмена лучше других знает, что на самом деле значит такая игра для вратаря, насколько она сложна эмоционально и физически.

10 июня Кристерс и Анастасия отпразднуют 7-ю годовщину свадьбы. Возлюбленная Гудлевскиса известна как "поющая близняшка" Анастасия Дроздович из дуэта Dvīnes.

Сёстры когда-то вели активную музыкальную карьеру, но обе отложили свои творческие планы, чтобы поддерживать мужей-хоккеистов и посвятить время семье.

Кстати, Екатерина Дроздович также замужем за хоккеистом - её избранник Эдгар Дикис, который в начале этого года подписал контракт с Zemgale/LBTU. Ранее он уже выступал за эту команду и даже дважды становился чемпионом Латвии.

Интересно, что латвийские хоккеисты, женатые на "поющих близняшка", в течение одной недели стали папами.